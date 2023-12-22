У экс-депутата Гольдмана арестовали имущество на ₽1,5 млрд

Дело о мошенничестве на бывшего депутата Красноярского края Романа Гольдмана завели после обращения пайщиков его фонда «Агро Вклад». Ущерб оценивается в 1 млрд руб.

Роман Гольдман (Фото: из личного архива)

В Красноярском крае арестовали имущество бывшего депутата регионального заксобрания Романа Гольдмана на 1,5 млрд руб. в рамках дела о мошенничестве, сообщило региональное управление МВД в своем телеграм-канале.

Дело на Гольдмана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) завели в ноябре, после того как в полицию обратились более 1 тыс. пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего экс-депутату. Сумма ущерба оценивается в 1 млрд руб.

«Полицейскими проведены дополнительные обысковые мероприятия в отношении сотрудников группы компаний и родственников подозреваемого, а также на заимке в Манском районе», — заявили в МВД по Красноярскому краю.

Там также сообщили, что в суды направлены материалы о наложении ареста на имущество, а именно спецтехнику, на сумму более 700 млн руб.

«МК Красноярск» писал, что Гольдман уехал из России. Это подтверждал представитель холдинга Goldman Group, где экс-депутат является президентом. В ноябре Гольдмана лишили депутатских полномочий. Членом законодательного собрания Красноярского края он был с 2011 года.

«Агро Вклад» с офисами в Красноярске и Абакане занимался кредитованием агропредприятий на деньги пайщиков (в общей сложности деньги вложили 2,2 тыс. человек), организация прекратила работу с 9 ноября. В начале декабря в Арбитражный суд Красноярского края поступило два заявления с просьбой признать «Агро Вклад» банкротом. Один из заявителей — группа «Продовольствие», претензии которой превышают 55 млн руб.