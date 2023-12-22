«Ъ» узнал о продаже «Нефтетранссервиса» близкой к СУЭК структуре

По данным «Ъ», третьего по величине железнодорожного оператора «Нефтетранссервис» купил паевой фонд, получивший заем у СУЭК. Сумма сделки могла составить до 150 млрд руб.

Структура, близкая к Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК), приобрела железнодорожного оператора «Нефтетранссервис» (НТС), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации газеты, покупателем стал закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением компании в этой сфере «Кинетик капитал». Издание указывает, что формально она не аффилирована с СУЭК (по данным СПАРК, 100% принадлежат Вадиму Соломахину). Однако «Кинетик капитал» получил заем у СУЭК, рассказал один из источников «Ъ».

Сделка была закрыта 21 декабря, рассказал еще один собеседник издания. Три источника газеты сообщили, что ей дала ход Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Газета пишет, что акционеры НТС предлагали актив разным покупателям. По данным СПАРК, 100% НТС владела зарегистрированная на Кипре NTS Holding. В СУЭК и ФАС на запросы газеты не ответили, а в НТС от комментариев отказались.

«Нефтетранссервис» основан в 2006 году, по итогам первого полугодия находится на третьем месте в рейтинге операторов INFOLine Rail Russia Top. Располагает 63,1 тыс. вагонов в собственности и 68,3 тыс. вагонов в управлении, также предприятию принадлежат собственные локомотивы и ремонтные мощности. По итогам 2022 года перевез 84,8 млн т грузов. Доля рынка по парку цистерн в управлении — 21%. Прибыль НТС в 2022 году — 14,9 млрд руб.

Источники газеты не исключили, что по завершении сделки полувагоны «Нефтетранссервиса» будут переданы под управление Национальной транспортной компании (НТК, транспортный оператор СУЭК и «Еврохима»), а цистерны — проданы.

Один из собеседников «Коммерсанта» также заявил, что сумма сделки составила 50 млрд руб. плюс долг, который, по его словам, составляет порядка 100 млрд руб. Другой назвал эту сумму «категорически неправильной».

По оценке главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, минимальная стоимость бизнеса НТС — 120 млрд руб. за вычетом долга, только парк с учетом текущих цен на вторичном рынке оценивается не менее чем в 150 млрд руб. Сдулку он назвал хорошей для СУЭК: сейчас проще всего получить парк на вторичном рынке, так как цены чрезвычайно высокие, а вагоностроительные мощности загружены.

За последние полгода это уже третья крупная сделка в сегменте железнодорожного транспорта. Так, в начале ноября была продана крупнейшая операторская компания России — Первая грузовая компания (ПГК). От структур Владимира Лисина, владевших ею 12 лет, она перешла к АО «Аврора Инвест», совладельцами которого «Коммерсантъ» называет Тимура и Руслана Бабаевых (последний был назначен гендиректором ПГК). По данным газеты, сделка носила «денежный характер» с оценкой бизнеса до 220 млрд руб.

13 декабря владельца сменила и Объединенная вагонная компания (ОВК). Банк непрофильных активов «Траст» продал контрольный пакет (93,6%) в компании профильному инвестору. Новый владелец получил права требования по кредитам и пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии, сообщил в интервью РБК предправления «Траст» Александр Соколов. Банк не раскрыл, кто именно стал контролирующим акционером, сославшись на «важность этой сделки для государства».