СМИ узнали о планах компании Рустама Тарико выкупить свои дефолтные бонды

Russian Standard Ltd может выкупить собственные дефолтные евробонды со значительным дисконтом. По данным «Ведомостей», за пакеты инвесторов может быть предложено 25–30% от номинала

Подконтрольная Рустаму Тарико Russian Standard Ltd обсуждает с инвесторами возможный выкуп у них своих дефолтных еврооблигаций. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух держателей долгов компании и финансиста, узнавшего об этом от сотрудника банка «Русский стандарт».

В конце октября компания Тарико допустила дефолт по еврооблигациям на $451 млн, не заплатив купон. По данным газеты, компания рассматривает возможность выкупа бумаг у инвесторов с большим дисконтом. Также обсуждается вариант их повторной реструктуризации. Финансист сообщил газете, что некоторым инвесторам могут предложить избавиться от своих пакетов за 25–30% от номинала. Один из инвесторов со ссылкой на представителя компании сообщил, что «структура привлечет финансирование [для выкупа бумаг], для этого она уже наняла финансового и юридического консультантов».

О том, что Russian Standard Ltd не выполнила обязательства по евробондам с погашением в 2022 году, ранее писал РБК. Russian Standard Ltd выпустила эти бумаги в 2015 году в рамках плана по реструктуризации двух субординированных выпусков облигаций банка «Русский стандарт». Банк не мог заплатить по долгам и предложил инвесторам реструктуризацию своих облигаций в обмен на 18% от их номинала и новые бонды специально созданной компании Russian Standard Ltd с погашением через семь лет. Обеспечением по реструктуризованным бондам стало 49% акций банка «Русский стандарт».

По условиям реструктуризации процентная ставка по бумагам составляла 13%, выплаты должны были производиться раз в полгода. Выплаты в денежной форме проводились при условии, что банк «Русский стандарт» в течение двух кварталов подряд получал прибыль. Условие сработало в октябре 2017 года, но выплата, которая должна была составить около $7,3 млн, не была произведена.