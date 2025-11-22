 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Минфин уточнил слова Силуанова о неуплате налога продавцами маркетплейсов

Реализация товаров на маркетплейсах налогоплательщиками, использующими упрощенную систему налогообложения, — это право таких лиц и такая реализация без уплаты НДС не является налоговым правонарушением. Об этом сообщил российский Минфин.

Тем не менее, в России фиксируются отдельные случаи, когда иные недобросовестные лица ввозят в страну товары, в том числе в дальнейшем реализуемые через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты косвенных налогов, отметили в министерстве.

Глава АКИТ прокомментировал обвинения маркетплейсов в неуплате налогов
Бизнес
Артем Соколов


«Для создания равных условий ведения хозяйственной деятельности и пресечения подобных случаев Правительством Российской Федерации в 2026 году будут реализованы такие меры, как внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров, а также снижение порога доходов, при которых плательщики на упрощенной системе налогообложения начинают уплачивать НДС», — сообщил Минфин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что подконтрольное ему ведомство подготовило совместно с ФНС меры после выявления случаев нарушения налогового законодательства компаниями, работающими через маркетплейсы. Он пояснил, что не все компании, которые продают товары через маркетплейсы, полностью соблюдают налоговое законодательство.

По словам Силуанова, были выявлены случаи неполного исполнения налоговых обязательств в сегменте интернет-торговли.

«Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать», – заявил министр.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 03:34 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 03:34
Аэропорт Самары ограничил полеты Политика, 03:41
Politico сообщило, что жена Зеленского убеждает его уйти из политики Политика, 03:40
В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской улице Город, 03:32
BZ сообщила, что удивленная мирным планом Германия знала о нем с октября Политика, 02:39
Кремль раскрыл, планируется ли разговор Путина и Трампа по мирному плану Политика, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Дмитриев назвал мирный план Трампа спасительным для Украины Политика, 02:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Третий за ночь аэропорт приостановил полеты Политика, 02:17
Минфин уточнил слова Силуанова о неуплате налога продавцами маркетплейсов Бизнес, 02:14
Минтранс не увидел нужды в получении прав для вождения электросамокатов Общество, 02:08
Мерц заявил, что согласовал с Трампом дальнейшие шаги по мирному плану Политика, 01:35
Трамп заявил о приближении мира на Украине Политика, 01:20
The Guardian узнала о скором визите в Москву делегации генералов из США Политика, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00