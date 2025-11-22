Минфин уточнил слова Силуанова о неуплате налога продавцами маркетплейсов

Реализация товаров на маркетплейсах налогоплательщиками, использующими упрощенную систему налогообложения, — это право таких лиц и такая реализация без уплаты НДС не является налоговым правонарушением. Об этом сообщил российский Минфин.



Тем не менее, в России фиксируются отдельные случаи, когда иные недобросовестные лица ввозят в страну товары, в том числе в дальнейшем реализуемые через маркетплейсы добросовестными приобретателями, без уплаты косвенных налогов, отметили в министерстве.

«Для создания равных условий ведения хозяйственной деятельности и пресечения подобных случаев Правительством Российской Федерации в 2026 году будут реализованы такие меры, как внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров, а также снижение порога доходов, при которых плательщики на упрощенной системе налогообложения начинают уплачивать НДС», — сообщил Минфин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что подконтрольное ему ведомство подготовило совместно с ФНС меры после выявления случаев нарушения налогового законодательства компаниями, работающими через маркетплейсы. Он пояснил, что не все компании, которые продают товары через маркетплейсы, полностью соблюдают налоговое законодательство.

По словам Силуанова, были выявлены случаи неполного исполнения налоговых обязательств в сегменте интернет-торговли.

«Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать», – заявил министр.

