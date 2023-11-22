Forbes отказался от сделки по продаже после данных об участии Мусаева

Forbes объявил об отказе от продажи после данных о покупателе из России

Сделка по продаже глобального Forbes за $800 млн группе инвесторов во главе с Остином Расселом сорвалась. Ранее WP писала, что настоящим покупателем был владелец российского Forbes Мусаев, он назвал это «чудовищным мифом»

Остин Рассел (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сделка по продаже медиахолдинга Forbes Media Group за $800 млн группе инвесторов во главе с американским предпринимателем, основателем Luminar Остином Расселом, сорвалась.

Представитель Forbes Билл Хэнкс заявил The Washington Post, что нынешний владелец холдинга Integrated Whale Media объявил о расторжении соглашения по продаже группе инвесторов, которая «не смогла справиться с закрытием». От дальнейших комментариев Хэнкс отказался.

По словам Рассела, «было определено, что расторжение контракта отвечает наилучшим интересам сторон».

Источники WP, знакомые с вопросом, рассказали, что сделкой заинтересовался комитет конгресса США по иностранным инвестициям в связи с возможным иностранным участием.

О том, что Рассел станет владельцем контрольного пакета акций (82%) медиахолдинга, он объявил в мае. В том же месяце Axios писал, что к сделке его привлек владелец российского Forbes Магомед Мусаев.

В октябре WP сообщила, что Мусаев рассказал партнерам о покупке «глобального Forbes», назвав это сделкой всей жизни. Издание сослалось на пять аудиозаписей и одну видеозапись этих слов, заявление о покупке было повторено несколько раз. По данным газеты, Мусаев заявил, что американский медиамагнат Остин Рассел, который сейчас ведет переговоры о покупке медиагруппы, лишь «лицо» сделки.

Мусаев тогда назвал сведения WP «чудовищным мифом» и сказал, что не планирует инвестировать в эту сделку. Представитель Рассела также опроверг участие российского бизнесмена. «Нет ни одного доллара капитала ни от одного китайского или российского гражданина или организации, включая Мусаева», — сказал он.

«Магомед Мусаев является держателем лицензии Forbes Russia и сконцентрирован на развитии издания в России. Признаться, мы не владеем, да и не можем владеть никакой информацией о продажах глобального Forbes, которые ведут его собственники. Комментировать слухи о вовлеченности Мусаева в какие-то переговоры не вижу смысла», — заявил РБК директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман.

Мусаев — венчурный предприниматель, президент Global Venture Alliance, владелец и член совета директоров Forbes Russia. Он приобрел российское издание летом 2018-го.