 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Бизнес ,  
0 

Forbes объявил об отказе от продажи после данных о покупателе из России

Forbes отказался от сделки по продаже после данных об участии Мусаева
Сделка по продаже глобального Forbes за $800 млн группе инвесторов во главе с Остином Расселом сорвалась. Ранее WP писала, что настоящим покупателем был владелец российского Forbes Мусаев, он назвал это «чудовищным мифом»
Остин&nbsp;Рассел
Остин Рассел (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сделка по продаже медиахолдинга Forbes Media Group за $800 млн группе инвесторов во главе с американским предпринимателем, основателем Luminar Остином Расселом, сорвалась.

Представитель Forbes Билл Хэнкс заявил The Washington Post, что нынешний владелец холдинга Integrated Whale Media объявил о расторжении соглашения по продаже группе инвесторов, которая «не смогла справиться с закрытием». От дальнейших комментариев Хэнкс отказался.

По словам Рассела, «было определено, что расторжение контракта отвечает наилучшим интересам сторон».

Источники WP, знакомые с вопросом, рассказали, что сделкой заинтересовался комитет конгресса США по иностранным инвестициям в связи с возможным иностранным участием.

Forbes ответил на данные WP о продаже всего холдинга бизнесмену из России
Бизнес
Магомед Мусаев

О том, что Рассел станет владельцем контрольного пакета акций (82%) медиахолдинга, он объявил в мае. В том же месяце Axios писал, что к сделке его привлек владелец российского Forbes Магомед Мусаев.

В октябре WP сообщила, что Мусаев рассказал партнерам о покупке «глобального Forbes», назвав это сделкой всей жизни. Издание сослалось на пять аудиозаписей и одну видеозапись этих слов, заявление о покупке было повторено несколько раз. По данным газеты, Мусаев заявил, что американский медиамагнат Остин Рассел, который сейчас ведет переговоры о покупке медиагруппы, лишь «лицо» сделки.

Читайте на РБК Pro
Лишь бы начальник не узнал: на что идут менеджеры ради премий и KPI
В России пересмотрят закон о биометрии: кому стоит беспокоиться
Радикальнее Трампа: что ждет экономику Аргентины при президенте Милее
Конкуренты, но не враги: как встреча Байдена и Си повлияет на экономику

Мусаев тогда назвал сведения WP «чудовищным мифом» и сказал, что не планирует инвестировать в эту сделку. Представитель Рассела также опроверг участие российского бизнесмена. «Нет ни одного доллара капитала ни от одного китайского или российского гражданина или организации, включая Мусаева», — сказал он.

«Магомед Мусаев является держателем лицензии Forbes Russia и сконцентрирован на развитии издания в России. Признаться, мы не владеем, да и не можем владеть никакой информацией о продажах глобального Forbes, которые ведут его собственники. Комментировать слухи о вовлеченности Мусаева в какие-то переговоры не вижу смысла», — заявил РБК директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман.

Мусаев — венчурный предприниматель, президент Global Venture Alliance, владелец и член совета директоров Forbes Russia. Он приобрел российское издание летом 2018-го.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Forbes Магомед Мусаев продажа

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Forbes ответил на данные WP о продаже всего холдинга бизнесмену из России
Бизнес
Суд отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Мусаеву
Общество
Спецпредставителем США по Украине стала миллиардер из списка Forbes
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
Бывший глава Binance Чанпэн Чжао выпущен под залог $175 млн Крипто, 10:48
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 10:45
Дубль футболиста «Спартака» вывел Ямайку в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ Спорт, 10:42
Демонстрирует рост: что стимулирует винодельческую отрасль РБК Отрасли, 10:39
Ешь, пей, люби вино: почему стоит обратить внимание на винные шкафы ASKO РБК Стиль, 10:37
Почему продажи «газировки для похудения» удваиваются каждый квартал Pro, 10:36
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 10:36
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам Национальные проекты, 10:35
Forbes объявил об отказе от продажи после данных о покупателе из России Бизнес, 10:35
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:34
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 10:33
В ФСБ сообщили о ликвидации пособника боевиков в Ингушетии Политика, 10:33
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 10:28
МИД заявил о готовности работать с Хельсинки из-за ситуации на границе Политика, 10:23