Forbes объявил об отказе от продажи после данных о покупателе из России
Сделка по продаже медиахолдинга Forbes Media Group за $800 млн группе инвесторов во главе с американским предпринимателем, основателем Luminar Остином Расселом, сорвалась.
Представитель Forbes Билл Хэнкс заявил The Washington Post, что нынешний владелец холдинга Integrated Whale Media объявил о расторжении соглашения по продаже группе инвесторов, которая «не смогла справиться с закрытием». От дальнейших комментариев Хэнкс отказался.
По словам Рассела, «было определено, что расторжение контракта отвечает наилучшим интересам сторон».
Источники WP, знакомые с вопросом, рассказали, что сделкой заинтересовался комитет конгресса США по иностранным инвестициям в связи с возможным иностранным участием.
О том, что Рассел станет владельцем контрольного пакета акций (82%) медиахолдинга, он объявил в мае. В том же месяце Axios писал, что к сделке его привлек владелец российского Forbes Магомед Мусаев.
В октябре WP сообщила, что Мусаев рассказал партнерам о покупке «глобального Forbes», назвав это сделкой всей жизни. Издание сослалось на пять аудиозаписей и одну видеозапись этих слов, заявление о покупке было повторено несколько раз. По данным газеты, Мусаев заявил, что американский медиамагнат Остин Рассел, который сейчас ведет переговоры о покупке медиагруппы, лишь «лицо» сделки.
Мусаев тогда назвал сведения WP «чудовищным мифом» и сказал, что не планирует инвестировать в эту сделку. Представитель Рассела также опроверг участие российского бизнесмена. «Нет ни одного доллара капитала ни от одного китайского или российского гражданина или организации, включая Мусаева», — сказал он.
«Магомед Мусаев является держателем лицензии Forbes Russia и сконцентрирован на развитии издания в России. Признаться, мы не владеем, да и не можем владеть никакой информацией о продажах глобального Forbes, которые ведут его собственники. Комментировать слухи о вовлеченности Мусаева в какие-то переговоры не вижу смысла», — заявил РБК директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман.
Мусаев — венчурный предприниматель, президент Global Venture Alliance, владелец и член совета директоров Forbes Russia. Он приобрел российское издание летом 2018-го.
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