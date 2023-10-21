Forbes ответил на данные WP о продаже всего холдинга бизнесмену из России

Магомед Мусаев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Российский Forbes не располагает информацией о продаже глобального медиахолдинга Forbes российскому бизнесмену Магомеду Мусаеву, о чем ранее сообщила Washington Post. Об этом РБК заявил директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман.

«Я руковожу в том числе пиаром российского Forbes, внутри о сделке нам ничего не известно. В личном разговоре он (Мусаев. — РБК) не комментирует этот вопрос», — сказал Озман.

По сведениям Washington Post, Мусаев сообщил партнерам о покупке «глобального Forbes», назвав это сделкой всей жизни. Это, как пишет издание, произошло за несколько дней до вечеринки в Нью-Йорке, на которой Мусаев праздновал 60-летие. Издание сослалось на пять аудиозаписей и одну видеозапись этих слов, заявление о покупке было повторено несколько раз. Мусаев заявил, что американский медиамагнат Остин Рассел, который сейчас ведет переговоры о покупке медиагруппы, лишь «лицо» сделки, пишет WP. Финальное подписание сделки намечено на ноябрь, оценочная стоимость — $800 млн.

«Понимаете, я работаю не кувалдой и не скальпелем, а лазером... Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к любому», — пояснял российский бизнесмен партнерам, его слова цитировала WP.

Из записей осталось неясным, пишет WP, были ли слова бизнесмена намеком на помощь в заключении сделки, его роль тайного инвестора, либо же «он просто делал ложные или преувеличенные заявления».

«Мусаев не имеет никакого отношения к сделке Forbes. Любое предположение об обратном является ложным. Нет ни одного доллара капитала ни от одного китайского или российского гражданина или организации, включая Мусаева», — заявил представитель Рассела WP. Мусаев в разговоре с WP назвал сведения о своем участии в сделке «абсолютной чепухой» и «чудовищным мифом» и отрицал возможность таких заявлений в присутствии партнеров. «Я не инвестирую в эту сделку и не планирую инвестировать каким-либо образом в будущем, прямо или косвенно», — подчеркнул он.

Axios писал в мае со ссылкой на источники, что Мусаев привлек Рассела к сделке о покупке Forbes. Однако в публикации бизнесмен не назывался покупателем или инвестором. В том месяце Рассел договорился о покупке контрольного пакета акций (82% акций), сумма сделки оценивалась в $800 млн, писали Reuters и Wall Street Journal.

Мусаев — венчурный предприниматель, президент Global Venture Alliance, владелец и член совета директоров ForbesRussia. Он приобрел российское издание летом 2018-го. По оценке судебной экспертизы, на конец августа 2018 года чистые активы компании — издателя Forbes в России, АО «АС Рус Медиа», составляли минус 245 млн руб., а рыночная стоимость 100% акций составляет 1 руб. Российский Forbes продали за 500 тыс. руб., при этом Мусаев взял на себя погашение более 364 млн руб. долговых обязательств издания.