Binance стал крупнейшей криптобиржей в мире в результате нарушения законов США, считает Минюст США. Глава компании признал себя виновным и ушел в отставку, ему грозит до десяти лет заключения

Чанпэн Чжао (Фото: Costas Baltas / Reuters)

Криптобиржа Binance выплатит США $4,3 млрд за нарушение уголовного законодательства, ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао признал компанию и себя виновными. Об этом сообщил Минюст США.

«Эти законы гарантируют, что наши финансовые учреждения не будут доступны террористическим организациям, торговцам наркотиками и государствам, находящимся под санкциями, которые угрожают общественной безопасности и нашей национальной безопасности», — сообщило ведомство.

Сумма штрафа является одной из самых больших, которую когда-либо взыскивали в США по уголовному делу. Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти в результате совершенных преступлений, считает Минюст: «Binance поставила свою прибыль выше безопасности американского народа». В сообщении ведомства сказано, что сотрудники криптобиржи знали о обслуживании компанией тысячей клиентов в подсанкционных государствах, а также были в курсе, что осуществление транзакций между клиентами из таких стран и гражданами США будет нарушением законов.

«Но они все равно это делали. Binance позволил совершить транзакции между пользователями из США и Ирана на сумму около $900 млн. И это способствовало транзакциям на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии», а также в Крыму, Донецке и Луганске, сообщил Минюст США.

Претензии к Binance возникли также по вопросу нарушения банковской тайны. Минюст США полагает, что Чжао умышленно нарушил закон, которые требует от финансовых учреждений защищаться от отмывания денег и финансирования терроризма.

Генеральный директор Binance ушел в отставку, он сообщил об этом в X (ранее Twitter). «Признаю, было эмоционально нелегко решиться. Но я знаю, что это правильный поступок. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня лично», — написал он.

Ему грозит тюремное заключение на срок от одного до 10 лет. Чжао проживал в ОАЭ, которые не имеют договора об экстрадиции с США.

В конце сентября Binance сообщила о намерении продать российский бизнес и уйти с этого рынка в течение нескольких месяцев. «Следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», — пояснили в компании.

Российская сторона считает западные санкции неэффективными и требует их отменить.