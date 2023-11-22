 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Война санкций ,  
0 

США оштрафовали Binance на $4 млрд

Минюст США: Binance выплатит $4 млрд за нарушение банковской тайны и санкций
Сюжет
Война санкций
Binance стал крупнейшей криптобиржей в мире в результате нарушения законов США, считает Минюст США. Глава компании признал себя виновным и ушел в отставку, ему грозит до десяти лет заключения
Чанпэн Чжао
Чанпэн Чжао (Фото: Costas Baltas / Reuters)

Криптобиржа Binance выплатит США $4,3 млрд за нарушение уголовного законодательства, ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао признал компанию и себя виновными. Об этом сообщил Минюст США.

«Эти законы гарантируют, что наши финансовые учреждения не будут доступны террористическим организациям, торговцам наркотиками и государствам, находящимся под санкциями, которые угрожают общественной безопасности и нашей национальной безопасности», — сообщило ведомство.

Сумма штрафа является одной из самых больших, которую когда-либо взыскивали в США по уголовному делу. Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти в результате совершенных преступлений, считает Минюст: «Binance поставила свою прибыль выше безопасности американского народа». В сообщении ведомства сказано, что сотрудники криптобиржи знали о обслуживании компанией тысячей клиентов в подсанкционных государствах, а также были в курсе, что осуществление транзакций между клиентами из таких стран и гражданами США будет нарушением законов.

«Но они все равно это делали. Binance позволил совершить транзакции между пользователями из США и Ирана на сумму около $900 млн. И это способствовало транзакциям на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии», а также в Крыму, Донецке и Луганске, сообщил Минюст США.

Минюст США сообщил об арестах из-за поставок электроники в Россию
Политика
Фото:Mark Makela / Getty Images

Претензии к Binance возникли также по вопросу нарушения банковской тайны. Минюст США полагает, что Чжао умышленно нарушил закон, которые требует от финансовых учреждений защищаться от отмывания денег и финансирования терроризма.

Генеральный директор Binance ушел в отставку, он сообщил об этом в X (ранее Twitter). «Признаю, было эмоционально нелегко решиться. Но я знаю, что это правильный поступок. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня лично», — написал он.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Ему грозит тюремное заключение на срок от одного до 10 лет. Чжао проживал в ОАЭ, которые не имеют договора об экстрадиции с США.

В России предъявили обвинения по первому делу о госизмене с криптовалютой
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В конце сентября Binance сообщила о намерении продать российский бизнес и уйти с этого рынка в течение нескольких месяцев. «Следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», — пояснили в компании.

Российская сторона считает западные санкции неэффективными и требует их отменить.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Binance отставка Минюст США США санкции США

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Минюст США заявил о смене фокуса в борьбе с обходом санкций против России
Политика
Дания усомнилась в возможности досмотра судов из России из-за санкций ЕС
Политика
В ЕС назвали причины недостаточной эффективности санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
Bloomberg сообщил о сокращении Россией морского экспорта нефти Бизнес, 01:03
МЧС опровергло информацию об эвакуации из сектора Газа россиян вне списка Политика, 00:58
BBC опубликовала старое интервью с Бэнкси, где он назвал свое имя Общество, 00:56
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Нетаньяху анонсировал «тяжелое, но верное» решение по заложникам Политика, 00:47
Глава крупнейшей криптобиржи объявил об уходе Крипто, 00:39
Кто вышел в финальный раунд Евро-2024 Спорт, 00:36
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подрбнее
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
США оштрафовали Binance на $4 млрд Бизнес, 00:08
У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе Бизнес, 00:00
Пентагон назвал условие дальнейшей поддержки Украины Политика, 21 ноя, 23:54
Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России Общество, 21 ноя, 23:40
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 21 ноя, 23:40
В ДНР при обстреле во время выступления погибла актриса Меньших Общество, 21 ноя, 23:21