Минпромторг опроверг переход замминистра Евтухова на пост главы ОСК

Ранее об этом сообщил телеграм-канал Portnews. Он также опубликовал информацию о возможном превращении петербургского Балтзавода в основу СП «Росатома» и ОСК. Корпорации ранее собирались вместе строить суперверфь под Кронштадтом

Виктор Евтухов (Фото: Минпромторг РФ)

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов не займет пост генерального директора государственной «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), сообщили РБК в ведомстве.

«Информация, размещенная в телеграм-канале Portnews, не соответствует действительности. Виктор Леонидович Евтухов является статс-секретарем, заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации и курирует отрасль российского судостроения в целом», — заявил представитель Минпромторга.

Portnews писал со ссылкой на источник, что Евтухова собираются назначить на должность гендиректора ОСК до конца года. Сейчас корпорацию возглавляет Алексей Рахманов, который, как заявил источник телеграм-канала, «может перейти в АО «Атомэнергомаш».

Также телеграм-канал сообщил о возможном переходе санкт-петербургского «Балтийского завода», который является дочерним предприятием ОСК и производит атомные ледоколы, в частичное ведение госкорпорации «Росатом».

«Источники «ПортНьюс» полагают, что до конца недели будет опубликовано решение о распределении долей в новом совместном предприятии ОСК и «Росатома» (49% и 51%), основой которого станет Балтзавод», — говорилось в сообщении.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга, «Росатома» и Объединенной судостроительной корпорации.

В августе глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудил с президентом Владимиром Путиным проект по строительству новой суперверфи, который собирались реализовать в партнерстве с ОСК. Лихачев попросил Путина поручить ведомствам проработать до декабря 2022 года производственные, технологические и финансовые вопросы реализации проекта.

Евтухов оценивал стоимость объекта в 200 млрд руб. Возвести верфь могут на острове Котлин возле Кронштадта (Балтзавод находится на Васильевском острове).

Необходимость строительства новой верфи Лихачев объяснил в том числе «историческими ограничениями Балтийского завода». Рахманов отмечал, что «Балтзавод, по сути, заперт градостроительными решениями, очень много жилья строится вокруг завода» и поэтому там нельзя возвести огромный судостроительный эллинг.

Путин критиковал Рахманова за заключение «убыточных» контрактов. Глава ОСК объяснил, что корпорация заключает их, в частности, с Минобороны, не имея проекта и понимания, какой будет итоговая цена. При этом предприятие старается быть «клиенториентированным» и сначала «строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами». «Посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», — сказал Рахманов.