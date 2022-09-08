Минпромторг оценил строительство суперверфи «Росатома» в ₽200 млрд

Глава Росатома просил Путина дать поручение по новой верфи до конца года. По словам Евтухова, в первую очередь там будут строить суда для «Росатома»

Инвестиции в строительство новой крупнотоннажной верфи на острове Котлин вблизи Кронштадта исчисляются 200 млрд руб. «под ключ», сообщил РБК заглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Чиновник подчеркнул, что это предварительная оценка проекта, который инициировал «Росатом», и переадресовал в госкорпорацию детальные вопросы о концепции и стоимости проекта.

19 августа глава «Росатома» Алексей Лихачев на совещании по развитию судостроения попросил Владимира Путина дать поручение ведомствам

проработать до декабря 2022 года производственные, технологические и финансовые вопросы реализации проекта по строительству новой суперверфи. По словам Лихачева, проект будет реализоваться в партнерстве с Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Финансировать проект планируется за счет разных инструментов: частно-государственное партнерство, собственных и заемных средств с элементами льготного кредитования.

РБК направил запросы в пресс-службы «Росатома» и ОСК.

Необходимость строительства новой верфи Лихачев объяснил в том числе «историческими ограничениями Балтийского завода». Глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что проект «может быть полезен в связи с тем, что «Балтзавод» по сути заперт градостроительными решениями, очень много жилья строится вокруг завода, и рассчитывать на то, что на Васильевском острове появится огромный эллинг, наверное, для города при индустриальной ориентации представить достаточно сложно».

Верфь будет строиться долго, и сдаваться этапами, отметил Евтухов. «Строительство возможно в три этапа. Амбициозная цель — первый этап крупноузловой сборки завершить за 38 месяцев», — говорил Лихачев.

По словам Евтухова, после завершения всего проекта суперверфь будет заниматься полномасштабным строительством судов, прежде всего для Росатома, как для заказчика. «То есть они [«Росатом»] смогут себя обеспечивать», — отметил Евтухов.

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Новая верфь сможет осуществлять постройку судов длиной до 320 метров и водоизмещением до 40 тысяч тонн, писал в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов. Также планируется строить танкеры, газовозы, добычные суда, морские платформы, ледоколы. «Строительство новой верфи позволит нарастить объемы производства, даст новые рабочие места и послужит развитию российского судостроения», — заявил Беглов.