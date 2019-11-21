«Газпром» собрал заявки на пакет своих акций почти на 240 млрд руб.

Инвесторы подали почти 500 заявок на 3,6% акций «Газпрома» на общую сумму около 240 млрд руб. Рыночная цена этого пакета по итогам торгов в среду составила 211 млрд руб. Кто и по какой цене купил акции, пока неизвестно

«Газпром» получил от инвесторов 479 заявок на пакет квазиказначейских акций (принадлежат его «дочке» «Газпром газораспределение») в 3,59%, говорится в сообщении концерна. Общая сумма заявок составила 237,7 млрд руб, предложения принимались в четверг, 21 ноября, с 10:00 до 17:00 мск.

О продаже акций через биржу «Газпром» объявил утром, накануне такой пакет стоил 211 млрд руб. В течение дня на новостях о продаже акции подскочили на 4,7% почти до 260 руб. за бумагу, стоимость пакета в этот момент составляла 220,7 млрд руб. К вечеру рост скорректировался до 2-2,5%.

Продавцом выступила «дочка» монополии — «Газпром газораспределение», организатором — Газпромбанк. Покупателя монополия не раскрыла.

Представители бизнесменов Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, которым принадлежали крупнейшие подрядчики «Газпрома» заявили РБК, что они не планируют подавать заявки. Ротенберг не намерен участвовать в приобретении этого пакета, сказал РБК его представитель. «Волга груп» Тимченко не покупала акции «Газпрома», добавил после окончания приема заявок представитель бизнесмена. Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос РБК.

Накануне капитализация «Газпрома» выросла после заявлений президента Владимира Путина и первого вице-премьера Антона Силуанова. «Все эти изменения (смена двух ключевых зампредов правления и других топ-менеджеров, а также реорганизацию компании — РБК) — это инициатива руководителя компании, господина [Алексея] Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена», — сообщил президент в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». «Президент дал полную характеристику ситуации с «Газпромом». Уверен, что компания имеет большой потенциал своего роста, на фоне оценок лидера нашей страны думаю, что эта динамика продолжит расти», — добавил Силуанов.