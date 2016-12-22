Экс-президент «Сибура» возглавил рейтинг «директоров-капиталистов»

Персональный состав первой пятерки за год не поменялся, но первые две строчки заняли представители «Сибура»

Александр Дюков (Фото: Сергей Ермохин для РБК)

Журнал Forbes во второй раз опубликовал «рейтинг директоров-капиталистов»: руководителей, которые владеют акциями своих компаний. В него вошли 20 человек, работающих в крупнейших по выручке компаний. Капитал менеджеров публичных компаний журнал считал по котировкам акций на 22 октября, частных — «методом сравнения с торгуемыми аналогами».

В рейтинг вошли 20 человек, по оценкам Forbes они владеют ценными бумагами на $3,4 млрд.

Первое место занял бывший президент «Сибура» Александр Дюков — сейчас он является заместителем председателя совета директоров компании. Он владеет акциями на $729 млн. За ним следует глава совдира Дмитрий Конов — $639 млн. На третьем месте — бывший гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев ($623 млн), который сейчас состоит в совете директоров. За ним следует предправления СУЭК Владимир Рашевский ($430 млн), на пятом месте — гендиректор USM Management Иван Стрешинский ($402 млн).

Пакеты остальных участников рейтинга журнал оценил значительно ниже. Так, занявший шестую строчку гендиректор «Русагро» Максим Басов владеет бумагами на $100 млн, а глава «Роснефти» Игорь Сечин (седьмое место) — на $95,4 млн. Помимо Сечина в рейтинг вошли еще два руководителя госкомпаний: это Сергей Когогин (гендиректор «Камаза», $45 млн, 11-я строчка) и Сергей Иванов (гендиректор «Алросы», $4,4 млн, 19-я строчка) — сын спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

На 20-й строчке журнал расположил члена совета директоров АФК «Система» Михаила Шамолина с пакетом в $4,2 млн.

В рейтинге оказались компании восьми миллиардеров: Леонида Михельсона («Сибур»), Андрея Мельниченко («Еврохим» и СУЭК), Алишера Усманова (USM Holdings и Mail.ru Group), Вадима Мошковича («Русагро»), Сергея и Николая Саркисовых (РЕСО), Александра Несиса («Полиметалл») и Владимира Евтушенкова (АФК «Система», РТИ и «Детский мир»).

Прошлогодняя пятерка «директоров-капиталистов» выглядела следующим образом: Стрежнев, Дюков, Стрешинский, Конов, Рашевский.

Раньше журнал в конце года публиковал рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний, но в 2017 году вместо него решил составлять список «директоров-капиталистов».