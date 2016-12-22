Самые богатые руководители компаний в России по версии Forbes

Forbes составил рейтинг самых богатых российских директоров компаний. В список попали действующие и бывшие руководители, которые владеют акциями своих предприятий. Их пакеты не превышают 10% уставного капитала. Кто вошел в первую пятерку рейтинга — в обзоре РБК
Еще один представитель «Сибура» возглавляет правление холдинга. Ему принадлежит чуть меньший пакет акций — 3,46%. Он оценивается в $639 млн
Неисполнительному директору и члену совета директоров минерально-химической компании «Еврохим» принадлежит 10% акций на $623 млн
Глава правления и генеральный директор Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК) владеет долей в 7,8%. Пакет акций оценивается в $430 млн. Здесь также учтена доля Рашевского в Сибирской генерирующей компании (СГК) ($68 млн), почти 100% акций которой СУЭК купила в августе
Гендиректору USM Management (USM Holdings, объединяет активы Алишера Усманова) принадлежит трехпроцентный пакет акций, который оценивается в $402 млн