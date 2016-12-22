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Самые богатые руководители компаний в России по версии Forbes
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Самые богатые руководители компаний в России по версии Forbes
Бизнес, 13:31
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Самые богатые руководители компаний в России по версии Forbes

Forbes составил рейтинг самых богатых российских директоров компаний. В список попали действующие и бывшие руководители, которые владеют акциями своих предприятий. Их пакеты не превышают 10% уставного капитала. Кто вошел в первую пятерку рейтинга — в обзоре РБК

Александр Дюков
Фото: Сергей Ермохин для РБК
Экс-президент и зампред совета директоров ПАО «Сибур Холдинг» владеет долей в 3,9% в нефтехимической компании. Его пакет акций оценивается в $729 млн​
Дмитрий Конов
Фото: Владислав Шатило / РБК

Еще один представитель «Сибура» возглавляет правление холдинга. Ему принадлежит чуть меньший пакет акций — 3,46%. Он оценивается в $639 млн

Дмитрий Стрежнев
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Неисполнительному директору и члену совета директоров минерально-химической компании «Еврохим» принадлежит 10% акций на $623 млн

Владимир Рашевский
Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС

Глава правления и генеральный директор Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК) владеет долей в 7,8%. Пакет акций оценивается в $430 млн. Здесь также учтена доля Рашевского в Сибирской генерирующей компании (СГК) ($68 млн), почти 100% акций которой СУЭК купила в августе

Иван Стрешинский
Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Гендиректору USM Management (USM Holdings, объединяет активы Алишера Усманова) принадлежит трехпроцентный пакет акций, который оценивается в $402 млн

Теги: мультимедиа , Forbes
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