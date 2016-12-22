«Юлмарт» запустил конкурента Avito

Онлайн-гипермаркет «Юлмарт» запустил сервис частных объявлений. Ретейлер потерял лидерство на рынке онлайн-торговли, напоминают эксперты: запуск проекта может быть связан с недостатком оборотных средств для закупки новых товаров

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Интернет-магазин «Юлмарт» запустил сервис частных объявлений «Юлмарт Second», сейчас он работает как подраздел основного сайта продавца, рассказал РБК представитель компании. Идея заключается в создании площадки купли-продажи товаров, для продавцов и покупателей сервис будет бесплатным: ретейлер рассчитывает зарабатывать на дополнительных услугах — при необходимости проверять качество товара, уточняет директор бизнес-направления «Продукт» «Юлмарта» Олег Пчельников. Пилотный проект запущен в двух центрах исполнения заказов в Санкт-Петербурге, в дальнейшем планируется расширить его на Москву и Краснодар.

Как отмечает Пчельников, благодаря размещению на сервисе большего числа предложений «Юлмарт» «рассчитывает увеличить свою аудиторию, а следующим шагом может стать объединение нового товара и товаров частных лиц в единую витрину». С учетом того, что у ретейлера уже есть платформа и клиентская база, новый проект не потребует существенных затрат, добавляет собеседник РБК.

Проект с конфликтом «Юлмарт», основанный в 2008-м, стал лидером российского рынка онлайн-торговли по итогам 2013 года с выручкой 21,8 млрд руб., сместив с первого места «Ситилинк». В следующие два года, 2014 и 2015-м, компании также удавалось сохранять первое место. Но уже с 2016-го, когда разгорелся корпоративный конфликт между акционерами, она начала терять позиции и по итогам первого полугодия 2016 года уступила Wildberries. Больше в лидеры ретейлер не возвращался: за два года его выручка снизились с 46,9 млрд руб. на конец 2015-го до 24,57 млрд руб. по итогам 2017 года, следует из данных «INFOLine-Аналитики». Владельцы ретейлера Дмитрий Костыгин (принадлежит 31,6% в головной Ulmart Holding Limited), Август Мейер (29,9%) и Михаил Васинкевич (38,5%) уже два года безуспешно пытаются договориться или о дальнейшем совместном развитии компании, или о выходе кого-то из акционеров в пользу партнеров. В отношении Костыгина по заявлению одного из кредиторов компании было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, и бизнесмен даже провел несколько месяцев под домашним арестом (отпущен на прошлой неделе под залог в размере 25 млн руб.).

С учетом конфликта, в рамках которого было фактически парализовано управление компанией, она потеряла бóльшую часть своей аудитории. За три года согласно данным Mediascope аудитория сайта «Юлмарт» (на десктопах, города от 100 тыс. жителей) сократилась втрое, с 377,1 тыс. до 102,3 тыс. человек в сутки в октябре 2018-го. Доля мобильных пользователей также невелика: в сентябре текущего года она достигала только 29,9 тыс. человек в сутки.

Запуск модели частных объявлений на платформе «Юлмарта» опрошенные РБК эксперты оценивают скептично. ​Чтобы оценить, насколько это популярный рынок, достаточно посмотреть на посещаемость площадки Avito, это более 300 млн визитов ежемесячно: такой популярности нет ни у одного интернет-магазина, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Но до сих пор на рынке не существовало никого, кто мог бы взять на себя роль посредника в сделке и гарантировать ее чистоту, заметил он, подчеркнув, что «наличие этого сервиса позволит «Юлмарту» конкурировать с существующими площадками».

Но, по версии гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, для «Юлмарта» в текущей финансовой ситуации запуск такого сервиса видится неким выходом из положения, поскольку компания испытывает сложности, в частности с оборотным капиталом, и ее потенциал с точки зрения инвестиций в закупки ограничен. Кроме того, «Юлмарту» недоступен факторинг, поставщики сейчас не готовы предлагать ретейлеру лучшую закупочную цену, что не позволяет конкурировать за счет выгодных предложений, поясняет он. Текущая логистическая структура компании позволяет работать с годовой выручкой на уровне 70–80 млрд руб., что в четыре раза выше текущей, и сегодня она загружена не более чем на 30%, говорит эксперт, запуск доски частных объявлений сможет ее загрузить.

Но так как сам по себе сервис на порядок менее популярен, чем тот же Avito, будущая экономика проекта пока не ясна. Если популярность сервиса будет невысокой, то вряд ли целесообразно загружать логистические мощности, поскольку рынок частных объявлений характеризуется высокой конкуренцией и четко разделен на лидеров и аутсайдеров, объясняет Бурмистров. Основной доход обеспечивают малые предприниматели, которые доплачивают за дополнительные сервисы по продвижению объявлений, но для этого сервис должен занять заметную нишу среди конкурентов, считает эксперт, иначе не получится извлечь из него финансовую выгоду.

Планы запустить аналог Avito у «Юлмарта» были еще в 2017 году, напоминает Бурмистров, тогда это могло бы быть революционным проектом, учитывая собственные логистические мощности ретейлера. Но с тех пор доставку запустила Avito, поэтому время проиграно и актуальность предложения снизилась, говорит он. По мнению эксперта, приблизиться к лидерам рынка сейчас не представляется возможным.