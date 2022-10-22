Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
В МИД Венгрии назвали опасными слова еврокомиссара о «поражении России» Политика, 07:39
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
В Белгородской и Курской областях продлили желтый уровень опасности Политика, 07:12
Bloomberg узнал о просьбе Кузьмичева к суду ходить на яхте по Ривьере Бизнес, 07:01
Рогов заявил, что Киев мешает желающим выехать в Запорожье полтора месяца Политика, 06:51
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
Взрыв произошел на складе Минобороны Узбекистана Общество, 06:23
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Премьер Португалии заявил, что трубопровод превратит страну в экспортера Политика, 05:51
Представитель России запросил у ООН реакцию на обстрел переправы Херсона Политика, 05:49
Как бизнесу уменьшить затраты на электроэнергию: пять способов РБК и РН-Энерго, 05:26
«РИА Новости» узнало об уничтоженных танках ВСУ из Македонии и Словении Политика, 05:15
В СКЦ заявили, что в развивающиеся страны направили 47% пшеницы с Украины Политика, 04:36
Небензя заявил о террористических методах Киева и диверсиях в России Политика, 04:33
В Норвегии задержали еще одного россиянина после запуска дрона Общество, 03:45
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о просьбе Кузьмичева к суду ходить на яхте по Ривьере

Bloomberg: миллиардер Кузьмичев попросил суд разрешить ему пользоваться второй яхтой

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев обратился к французским властям с просьбой разрешить ему совершать морские прогулки по Французской Ривьере на яхте «La Petite Ourse II», активы которой были заморожены. Об этом сообщает Bloomberg.

Его адвокат Филипп Бланшетье заявил в апелляционном суде Руана, что санкции ЕС в отношении российских общественных деятелей не запрещают личное использование замороженных активов. Это означает, что Кузьмичеву не запрещено проживать в доме в Париже или на вилле на юге Франции и перемещаться между ними.

«Я не понимаю, почему он [Кузьмичев] не мог проплыть вдоль побережья от Канн до Сен-Тропе. Единственное, что ему запрещено делать, — это покидать французскую территорию и, следовательно, французские территориальные воды», — отметил Бланшетье.

Ранее Кузьмичев через парижский апелляционный суд добился отмены задержания яхты «La Petite Ourse» во французском курортном городе Антиб на Лазурном берегу.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Алексей Кузьмичев Франция яхты санкции
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter