Bloomberg узнал о просьбе Кузьмичева к суду ходить на яхте по Ривьере

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев обратился к французским властям с просьбой разрешить ему совершать морские прогулки по Французской Ривьере на яхте «La Petite Ourse II», активы которой были заморожены. Об этом сообщает Bloomberg.

Его адвокат Филипп Бланшетье заявил в апелляционном суде Руана, что санкции ЕС в отношении российских общественных деятелей не запрещают личное использование замороженных активов. Это означает, что Кузьмичеву не запрещено проживать в доме в Париже или на вилле на юге Франции и перемещаться между ними.

«Я не понимаю, почему он [Кузьмичев] не мог проплыть вдоль побережья от Канн до Сен-Тропе. Единственное, что ему запрещено делать, — это покидать французскую территорию и, следовательно, французские территориальные воды», — отметил Бланшетье.

Ранее Кузьмичев через парижский апелляционный суд добился отмены задержания яхты «La Petite Ourse» во французском курортном городе Антиб на Лазурном берегу.

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