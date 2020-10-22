Сбербанк и «Р-Фарм» договорились о покупке «Еаптеки»

Компания Германа Грефа планирует через несколько лет занять лидирующее положение на рынке онлайн-продаж лекарственных препаратов в России, но сделку еще должны одобрить антимонопольные органы

Фото: Чингаев Ярослав / ТАСС

Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» объявили о соглашении по покупке пакета акций компании «Еаптека» и дальнейшим инвестициям в ее развитие. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Заседание правления Сбербанка, на котором была окончательно одобрена сделка, состоялось в понедельник, 19 октября, сообщал «Фармацевтический вестник».

После одобрения сделки антимонопольными органами Сбербанк и «Р-Фарм» приобретут по 45% акций компании, а 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин.

«Основная цель создания экосистемы «Сбер» — развитие сервисов в интересах каждого человека и высокие стандарты качества обслуживания. В 2017 году Сбербанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения. Сегодня сервисы «СберЗдоровья» объединяют телемедицинские консультации, запись к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения», — говорится в сообщении.