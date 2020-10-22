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Бизнес ,  
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Сбербанк и «Р-Фарм» договорились о покупке «Еаптеки»

Компания Германа Грефа планирует через несколько лет занять лидирующее положение на рынке онлайн-продаж лекарственных препаратов в России, но сделку еще должны одобрить антимонопольные органы
Сбербанк SBER ₽208,55 -0,85% Купить
Фото:Чингаев Ярослав / ТАСС
Фото: Чингаев Ярослав / ТАСС

Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» объявили о соглашении по покупке пакета акций компании «Еаптека» и дальнейшим инвестициям в ее развитие. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Заседание правления Сбербанка, на котором была окончательно одобрена сделка, состоялось в понедельник, 19 октября, сообщал «Фармацевтический вестник».

После одобрения сделки антимонопольными органами Сбербанк и «Р-Фарм» приобретут по 45% акций компании, а 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин.

«Основная цель создания экосистемы «Сбер» — развитие сервисов в интересах каждого человека и высокие стандарты качества обслуживания. В 2017 году Сбербанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения. Сегодня сервисы «СберЗдоровья» объединяют телемедицинские консультации, запись к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения», — говорится в сообщении.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Окончательное закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года, сумму сделки при этом они не назвали. После поглощения компания будет работать под брендом «Сбер Еаптека».

По планам, намечена глубокая интеграция «Еаптеки» в экосистему «Сбер». Продажа лекарств будет интегрирована в «СберЗдоровье», «СберЛогистику», «СберПрайм»,

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Ежемесячное число активных пользователей «Еаптеки», как указано в сообщении, составляет более 4 млн человек, а годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 млрд руб. За девять месяцев 2020 года рост продаж год к году через сайт составил 146%, через приложение — 158%.

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Фото:Евгений Софронеев / ТАСС

«Сервисы «Еаптеки» гарантируют возможность получить надежные и проверенные лекарственные препараты. В «Еаптеке» работает большой штат высококвалифицированных фармацевтов, и у компании есть все необходимые компетенции, чтобы при нашей совместной поддержке стать лидером рынка», — заявил Греф.

Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик заявил, что сделка позволит в ближайшие четыре-пять лет занять лидирующую позицию на рынке онлайн-продаж лекарств.

Авторы
Евгения Чернышова, Анна Левинская, Владислав Гордеев
сделка слияние поглощение Сбербанк
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