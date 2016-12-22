РСПП направил Медведеву свой проект по регулированию рынка криптовалюты

Российский союз промышленников и предпринимателей направил предложения по регулированию криптовалюты премьеру Дмитрию Медведеву. Глава союза Александр Шохин раскритиковал законопроекты, которые Госдума уже приняла в первом чтении

Дмитрий Медведев и Александр Шохин (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил премьеру Дмитрию Медведеву предложения по регулированию цифровых активов. Об этом говорится в письме Шохина от 22 октября, у РБК есть копия, а ее подлинность подтвердил источник, близкий к РСПП.

В этом письме Шохин раскритиковал три законопроекта в области регулирования цифровых активов и инвестиционных платформ, которые Госдума приняла в первом чтении в мае 2018 года, и предложил отложить их рассмотрение до следующего года. Это позволит выработать консолидированную позицию, устраивающую всех участников цифрового рынка и регуляторов, говорится в письме. РБК направил запрос представителю Медведева.

Аналогичные письма Шохин отправил председателю Госдумы Вячеславу Володину и помощнику президента Андрею Белоусову, сказал РБК источник, близкий к РСПП.

Госдума 22 мая приняла в первом чтении проекты федеральных законов «О цифровых финансовых активах», «О внесении изменений в Гражданский кодекс» и «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Создание системы правового регулирования цифровой экономики является одной из задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина.

РСПП считает, что эти законопроекты устанавливают необоснованно высокие регуляторные стандарты для любых видов цифровых активов, например, введение сложной процедуры эмиссии любых видов криптовалюты — токенов. «Такой подход будет способствовать уходу участников [экономических] отношений [в области цифровых технологий] из российской юрисдикции в иностранные государства с более благоприятным инвестиционным климатом», — отмечается в письме.

Правовое регулирование, по мнению главы союза, не требует вносить кардинальные изменения в Гражданский кодекс: вполне достаточно подзаконных нормативно-правовых актов. Это позволит оперативно корректировать регулирование в зависимости от развития цифровых технологий, пишет Шохин. РСПП предлагает разделить цифровые активы (токены) на три вида и установить для каждого свой правовой режим. Так, для токенов, обладающих признаками ценных бумаг, нужно установить жесткие стандарты под надзором ЦБ, считает он, а для токенов, удостоверяющих права требования, — максимально либеральный режим. К третьей группе РСПП отнес гибридные токены, решение о квалификации которых будет принимать ЦБ.

По данным источников ​«Коммерсанта», предложения бизнеса относительно регулирования крипторынка будут обсуждаться на уровне трех профильных федеральных министров в конце месяца.