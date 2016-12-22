Минтранс потребовал от авиакомпаний хранить данные пассажиров в России

Попытка локализовать системы бронирования в России предпринималась три года назад, но тогда авиакомпаниям и профильным объединениям удалось отстоять свою позицию

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Министерство транспорта России обнародовало проект постановления правительства, который предусматривает перенос на территорию Россию серверов и баз данных систем бронирования и продаж авиаперевозок по стране. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Требования касаются информационных систем, которые обеспечивают бронирование и продажу перевозок на территории России, хранят и отображают информацию о расписании рейсов, наличии мест, тарифы, а также данные о регистрации пассажиров и о взаиморасчетах между всеми участниками процесса продажи перевозок.

Согласно проекту постановления, с 1 января 2020 года серверы и базы данных таких систем должны находиться на территории России. Также в России должен быть зарегистрирован провайдер системы бронирования. Требование касается инвенторных систем бронирования, управляющих местами на рейсах авиаперевозчиков, но не распространяется на глобальные дистрибутивные системы, обеспечивающие продажи авиаперевозок через туристических агентов и агрегаторы.

Это не первая попытка обязать авиакомпании хранить данные пассажиров в России. В 2015 году вступили в силу поправки в закон «О защите персональных данных». Изначально под этот закон должны были подпасть также системы бронирования авиабилетов. Тогда Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предупредила, что такие требования лишат россиян возможность пользоваться глобальными интернет-сервисами. Позже стало известно, что Минкомсвязи освободило системы бронирования от обязанности хранить данные на российских серверах.

Для бронирования авиабилетов используются системы GDS, серверы которых находятся за рубежом. Среди таких систем, в частности, американская Sabre (ей пользуется «Аэрофлот»), которая, по подсчета «Ведомостей», в 2017 году являлась крупнейшим провайдером в России с долей 38,5%. Есть также российская система бронирования — «Сирена-Трэвел» (ей пользуется компания «Ютэйр»), она, по данным издания, занимала на рынке 30%. Как указывает издание, еще 14,5% приходится на SITA (использует S7) и 7,5% — на Amadeus (используют «Уральские авиалинии»). Также существует «Национальная система бронирования», запущенная в 2017 году. Это проект, разработанный «Ростехом» в партнерстве с аэропортом Внуково, сейчас НСБ полностью внедрен в авиакомпаниях «Азимут» и Atlas Global.

В разговоре с «Ведомостями» говорит топ-менеджер одного из иностранных провайдер отмечает, что для выполнения требования Минтранса зарубежным провайдерам придется создать полноценные вычислительные центры в России, а это «сотни миллионов долларов инвестиций». Топ-менеджер российского провайдера, в свою очередь, отметил, что, в частности, Sabre в такой ситуации, скорее всего, выберет вариант отказаться от работы с «Аэрофлотом». «Аэрофлот» и S7 также могут выбрать российскую систему, отметил первый собеседник издания, добавив, что при этом отечественные варианты не могут обеспечить все требования таких крупных компаний.

Минтранс в проекте постановления объясняет, что все эти меры нужны в том числе для того, чтобы обеспечить суверенитет России при выполнении внутренних воздушных перевозок и безопасность персональных данных пассажиров, а также для противодействия терроризму. ​ «Для России крайне важно укреплять суверенитет во всех отраслях, включая и эту... если зарубежные компании захотят работать в России, им придется перейти на новые стандарты», — сказал в разговоре с «Ведомостями» представитель «Ростеха».

В конце июня стало известно, что одна из структур «Ростеха» — АО «Национальные туристические технологии» — стала оператором информационной системы «Электронная путевка». Она должна была быть запущена с начала 2018 года, однако необходимые для этого изменения в законодательстве не были приняты — и до сих полностью не готовы. ​Ростуризм, выступавший заказчиком «Электронной путевки», предполагает, что проект стоимостью 500 млн руб. станет механизмом контроля за туристической отраслью. С помощью системы туристы смогут отслеживать в том числе данные об оплате туроператором трансфера, гостиницы, страховки и других услуг.