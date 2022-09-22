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Глава Polymetal заявил о влиянии частичной мобилизации на работу компании

Частичная мобилизация повлияет на работу крупнейшего в России производителя серебра
Частичная мобилизация повлияет на работу производителя золота и серебра Polymetal, заявил Виталий Несис. Он ожидает, что часть сотрудников призовут и это будет дополнительным фактором при принятии решения о проекте на $450 млн
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Фото: polymetalinternational.com
Фото: polymetalinternational.com

Частичная мобилизация, которую 21 сентября объявил президент Владимир Путин, повлияет на работу Polymetal — крупнейшего в России производителя серебра и второго по размеру производителя золота. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис на конференц-звонке с инвесторами и аналитиками в четверг, 22 сентября.

Сейчас частичная мобилизация — «вопрос номер один на повестке дня», признался топ-менеджер. «Мы наблюдаем в реальном времени, сколько наших сотрудников сейчас призывается, кто они. И как мы можем справиться с проблемой уменьшения численности рабочей силы, которая у нас есть в наличии?» — добавил он.

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Несис отметил, что это окажет влияние на работу компании, но не на основные производственные процессы. 

По словам исполнительного директора, теперь это новый фактор при принятии решений по крупным инвестиционным проектам компании, включая запуск крупного золоторудного проекта Ведуга в Красноярском крае и строительство линии электропередачи (ЛЭП) до производственной площадки Албазино, которая станет частью программы компании по снижению углеродного следа. «Оба проекта определенно имеют смысл с экономической точки зрения. Но мы должны здесь брать в рассмотрение вопросы наличия ликвидности и долговой нагрузки, а также потенциальное выпадение [рабочей силы] от частичной мобилизации», — сказал глава Polymetal.

В апреле Несис говорил, что Polymetal отложила строительство производства на Ведуге, которое планировалось начать в третьем квартале, на год-полтора, чтобы перепроектировать его под оборудование из Китая и России. Теперь он сказал, что этот проект будет готов к «полномасштабному запуску» примерно через полгода. Инвестиции в него ранее оценивались в $447 млн.

Президент России Владимир Путин заявлял, что решение о частичной мобилизации на фоне продолжающейся с 24 февраля спецоперации на Украине «в полной мере адекватно угрозам», с которыми сталкивается Россия. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют нужную сейчас Вооруженным силам специальность и боевой опыт.

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Polymetal серебро Золото частичная мобилизация
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