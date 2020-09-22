Тиньков заявил о намерении остаться с компанией после сделки с «Яндексом»

По его словам, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке и намерен заняться чем-то другим, в том числе созданием фонда для борьбы с лейкемией

Основатель TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) Олег Тиньков заявил, что намерен «остаться с компанией» после ее возможной продажи «Яндексу». Об этом бизнесмен сообщил Reuters.

По его словам, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и для него настало время заняться чем-то другим, в частности, созданием благотворительного фонда для борьбы с лейкемией. В 2019 году у него обнаружили это заболевание, но объявил предприниматель об этом только в марте 2020 года. Тогда же он сообщил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст.

О предварительной договоренности по продаже TCS Group «Яндексу» официально было объявлено 22 сентября. Предполагается, что за каждую акцию «Яндекс» заплатит $27,64, общая сумма сделки составит $5,48 млрд. Компания купит «Тинькофф» с премией 8% к цене закрытия торгов глобальными депозитарными расписками TCS 21 сентября ($25,6) и с премией 16,9% к средневзвешенной цене бумаг за три месяца.

Как сообщила TCS, окончательного решения по сделке и ее условий пока нет, хотя компании намерены ее осуществить. «Яндекс» отмечал, что сделку должно будут одобрить собрание акционеров компании.