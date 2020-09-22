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Бизнес ,  
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Тиньков заявил о намерении остаться с компанией после сделки с «Яндексом»

По его словам, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке и намерен заняться чем-то другим, в том числе созданием фонда для борьбы с лейкемией

Основатель TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) Олег Тиньков заявил, что намерен «остаться с компанией» после ее возможной продажи «Яндексу». Об этом бизнесмен сообщил Reuters.

По его словам, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и для него настало время заняться чем-то другим, в частности, созданием благотворительного фонда для борьбы с лейкемией. В 2019 году у него обнаружили это заболевание, но объявил предприниматель об этом только в марте 2020 года. Тогда же он сообщил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст.

Тинькофф Банк предварительно договорился о своей продаже «Яндексу»
Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

О предварительной договоренности по продаже TCS Group «Яндексу» официально было объявлено 22 сентября. Предполагается, что за каждую акцию «Яндекс» заплатит $27,64, общая сумма сделки составит $5,48 млрд. Компания купит «Тинькофф» с премией 8% к цене закрытия торгов глобальными депозитарными расписками TCS 21 сентября ($25,6) и с премией 16,9% к средневзвешенной цене бумаг за три месяца.

Как сообщила TCS, окончательного решения по сделке и ее условий пока нет, хотя компании намерены ее осуществить. «Яндекс» отмечал, что сделку должно будут одобрить собрание акционеров компании.

На фоне сообщений о возможной сделке акции «Яндекса» подскочили в цене почти на 12% на бирже Nasdaq и на 8,2% на Мосбирже.

Акции «Яндекса» подорожали почти на 12%
Бизнес

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По мнению аналитиков, с помощью покупки «Тинькофф» «Яндекс» усиливает свои позиции на финтех-рынке. Аналитик банка «Уралсиб» Константин Белов напомнил, что компания заявляла о таком намерении в рамках раздела активов со Сбербанком («Яндекс» продал банку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги»). Это формально снимало с нее запрет на развитие своих сервисов финансовых услуг, а Тинькофф Банк является одним из наиболее агрессивных игроков на финтех-рынке.

Аналитик «Атона» Виктор Дима называет сделку логичным движением, так как сегмент финтеха станет местом доминирования интернет-компаний в ближайшем будущем.

Автор
Мария Лисицына
Олег Тиньков Тинькофф Банк «Яндекс»
Материалы по теме
Тинькофф Банк предварительно договорился о своей продаже «Яндексу»
Бизнес
Акции «Яндекса» подорожали почти на 12%
Бизнес
РБК
О компании
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