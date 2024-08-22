Бизнес заявил о дефиците полиметиленфенилизоцианатов

Бизнес попросил нивелировать дефицит широко используемого при производстве автокомплектующих, холодильников и стройматериалов сырья. Остановка его поставок на фоне санкций может привести к банкротству предприятий

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Представители сразу нескольких отраслей промышленности — автомобильной, строительной и производители бытовой техники — обратились к министру промышленности Антону Алиханову с просьбой проработать вопрос нехватки сырья, широко используемого при производстве их продукции. Письмо, которое подписали более 20 компаний («Технониколь», «Беко», «Вератек», «РусТА», «Верахим» и др.), есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с его содержанием.

Речь идет о полиметиленфенилизоцианатах (МДИ; используются, например, в производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей), рост дефицита которых наблюдается на внутреннем рынке после введения в конце июня этого года 14-го пакета санкций ЕС. Сейчас МДИ в России не производятся в промышленных объемах, весь объем потребляемого сырья «на 100% импортозависим», указано в письме. Основные поставщики продукции из Европы, США и Японии (доля этого импорта в общем объеме внутреннего потребления даже после начала специальной военной операции на Украине составляла в среднем более 60%) прекратили отгрузки, китайские поставщики не могут удовлетворить внутренний спрос, а также уменьшают объемы поставок МДИ, иногда и полностью останавливая их из-за проблем с проведением банковских платежей.

Авторы обращения указывают на то, что недавно крупнейший поставщик из Китая, компания Wanhua Chemical Group, сообщил о полной остановке приема заказов на поставку сырья в Россию и Белоруссию. «Это решение стало потрясением для отрасли, так как с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение данной ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств», — опасаются авторы обращения. Кроме того, поставщики из Саудовской Аравии (в качестве примера приводится компания Sadara Chemical) до сих пор не подтвердили возможность поставки сырья в Россию.

РБК направил запрос в Минпромторг.

Что с производством МДИ в России и есть ли дефицит

Помимо Wanhua МДИ в Россию поставляли немецкая BASF, американские Huntsman и Dow, японская Mitsui Chemicals и Sadara из Саудовской Аравии. Поставки сырья в последние годы показывали стабильный рост: с 154 тыс. т в 2020 году до 196 тыс. т в 2023-м (+27%). По оценке Дмитрия Семянина, редактора информационно-аналитического центра RUPEC, этот объем позволяет выпускать около 800 тыс. т готовой продукции, при этом существует потенциал роста этого показателя в России и СНГ еще на 350 тыс. т. Как следует из письма, прогнозируемый объем потребления МДИ российскими производителями, например, только строительных материалов (такое сырье нужно для монтажных пен, герметиков, сэндвич-панелей, теплоизоляционных плит, изоляции труб, наливных полов, гидроизоляции и т.д.) оценивается в 205 тыс. т в 2024 году (+5% к прошлому году) и не менее 245 тыс. т в год к 2028-му.

Авторы обращения напоминают, что необходимость организации производства МДИ в России обсуждается уже несколько лет и данный вопрос был включен в перечень приоритетных направлений реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года, утвержденной в 2014 году. О планах создания таких мощностей говорили крупные игроки, среди которых «Сибур», «РТ-Химкомпозит», «Башкирская содовая компания», «Химпром», ТАИФ, «ЕвроХим».

«Наибольших результатов» в вопросе запуска собственного производства МДИ в России достиг «Сибур», который прорабатывает этот вопрос еще с 2007 года и перешел к реализации пилотного проекта по отработке необходимой технологии. Как сообщили РБК в пресс-службе «Сибура», компания все еще продолжает разработку технологии производства МДИ: «В четвертом квартале 2024 года на площадке партнера планируется запуск опытно-промышленной установки. На основании результатов пилотирования будет принято решение о проектировании первой коммерческой (демонстрационной) мощности».

Участники рынка уже ощутили на себе первые последствия от введенных санкций, утверждает Алексей Горохов, исполнительный директор ассоциации НАППАН (объединяет производителей строительных панелей). «Стоимость остатков изационатов, которые есть в России, либо их доставки неофициальной уже увеличилась более чем в полтора раза, и цена каждую неделю продолжает расти. Возможности использовать не совсем официальные схемы поставок очень ограничены, поэтому на рынке уже началась паника — все пытаются найти возможность каких-то поставок, и, соответственно, цена пошла вверх», — рассказывает эксперт.

При этом, говоря об остатках, он указал, что их хватит примерно на два месяца, а «урон от недопоставки этого компонента будет огромен, его заменить в большинстве сфер применения нечем, только готовой продукцией. <...> В конечном итоге это рабочие места, это люди, которые должны получать зарплату, но предприятия не смогут ее обеспечить».

По словам представителя ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антона Гуськова, для большинства производителей холодильников сложившаяся ситуация представляет большую проблему, так как без этого материала невозможно изготовить пену, из которой делается теплоизоляция, а значит, и изготовить прибор. «Единственный способ решить эту проблему — начать производить этот материал в России. У нас он не производится, а если и производится, то в незначительных количествах и непригодного для бытовой техники качества. Кроме того, проблема в том, что это вещество, которое долго хранить не получается — оно кристаллизируется в силу своих химических свойств. Поэтому запасы сделать тоже не получится», — пояснил представитель РАТЭК.

РБК направил запрос в пресс-службы компаний «ЕвроХим», «Вератек», «РусТА», «Ди Ферро», «Металл профи», «Полимертепло» и «Эгида».

Какие есть варианты решения

Авторы письма указывают на то, что в текущих условиях необходимо обеспечить повышение приоритета запуска инвестпроекта по производству МДИ в России — это позволит внутреннему рынку «обрести сырьевую и технологическую независимость», в том числе с учетом государственных задач по развитию импортозамещения и высокотехнологичных предприятий. По их мнению, причина, по которой запуск проекта постоянно откладывается, заключается в том, что сроки окупаемости такого проекта «могут не устроить частных инвесторов». «В этом мы видим основную причину вновь и вновь откладывающегося старта проекта, — рассказал РБК Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер «Технониколь». — И на вопрос строительства завода с целью обеспечения стратегической сырьевой безопасности при доступности импорта ранее, видимо, серьезно не смотрели, для решения этой задачи необходимо было применять специальные подходы и меры поддержки».

Горохов также подчеркнул необходимость вернуться к вопросу производства данного компонента на территории России. Но объем инвестиций в такого рода производство превышает €3 млрд, утверждает он: «Проект такого масштаба невозможно осуществить без участия государства в виде каких-то госгарантий или даже прямых инвестиций. Помимо всего прочего, проект очень высокотехнологичен. Но если в этот период мы не сделаем задел для начала производства и не покажем промышленности, что такой продукт в стране будет и надо только потерпеть, то это лишь усугубит ситуацию».

Без господдержки построить такой завод будет затруднительно, подтверждает Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс». «Рынок России мал, а экспортных перспектив на фоне санкционных ограничений у продукта не будет», — поясняет он. При должном уровне поддержки и инвестициях в размере $300–450 млн за три-четыре года возможно создать предприятие мощностью 100 тыс. т МДИ в год. «Правда, технологию придется добывать сложными путями и со значительной переплатой, так как западные, а теперь и китайские контракторы не рискнут взяться за подготовку документации и исполнение контракта EPC», — заключает эксперт.

Производители также попросили министра оказать содействие на всех уровнях взаимодействия России и Китая по возобновлению приема заказов на поставки МДИ, помочь договориться с Sadara Chemical o начале отгрузок, решить вопросы, связанные с проведением оплаты за МДИ в банках Китая по внешнеторговым сделкам.