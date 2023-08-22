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WSJ назвала претендента на покупку сети ресторанов Subway

WSJ: сеть Subway может купить инвестиционная компания Roark Capital за $9,6 млрд
Subway в январе начала изучать возможность продажи бизнеса. На покупку сети претендуют несколько инвесткомпаний, но, по данным WSJ, сделку заключат с фирмой из Атланты Roark Capital. Ее сумма оценивается в $9,6 млрд
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Сеть ресторанов быстрого питания Subway может купить частная инвестиционная компания Roark Capital, сообщает The Wall Street Journal. Стороны близки к заключению сделки, ее стоимость оценивается в $9,6 млрд.

На приобретение Subway претендуют другие инвестфирмы TDR и Sycamore, но, по словам источников, у Roark есть преимущество и о соглашении официально объявят на этой неделе.

Roark Capital базируется в Атланте (штат Джорджия). Фирма ранее инвестировала в развитие бизнеса производителя брецелей и другой выпечки Auntie Anne's, сети закусочных Arby's и Jimmy John's, а также бренды мороженого Baskin-Robbins и Carvel.

О том, что Subway изучает возможность продажи бизнеса, WSJ сообщила в январе. Владельцы рассчитывали выручить более $10 млрд, но, по данным Reuters, получали предложения ниже этой суммы. В связи с этим в мае финансовый конгломерат JPMorgan Chase, который выступает консультантом сделки, предложил возможным покупателям план финансирования на $5 млрд.

Subway была основана в 1965 году, сеть развивается по системе франчайзи. Компания принадлежит двум семьям ее основателей — Фреда Де Люка и Питера Бака. Де Люк умер в 2015 году, Бак — в 2021-м.

Всего в более чем 100 странах работает около 37 тыс. ресторанов сети. Первая российская точка открылась в 1994 году в Санкт-Петербурге. Subway не объявляла о намерении уйти из России после начала военных действий на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
сеть ресторанов быстрого питания продажа бизнеса сделка
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