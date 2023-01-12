Сеть Subway начала изучать возможность продажи бизнеса
Сеть ресторанов быстрого питания Subway наняла консультантов для изучения возможности продажи бизнеса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Информацию об этом подтвердил источник Reuters.
Subway — закрытая компания, никогда не торговавшаяся на бирже, сеть ресторанов она развивает по системе франчайзи. С момента основания в 1965 году она принадлежит двум семьям ее основателей — Фреда Де Люки и Питера Бака.
По данным WSJ, изучение возможности продажи бизнеса находится на ранней стадии, окончательное решение о привлечении инвесторов пока не принято. По предварительным оценкам, стоимость компании может быть составлять $10 млрд (для сравнения: рыночная капитализация сети «Макдоналдс» составляет более $195 млрд).
Компания отказалась комментировать газете структуру собственности и бизнес-планы.
По состоянию на 2021 год у компании было около 37 тыс. точек по всему миру, и она была крупнейшей сетью ресторанов в США (21 тыс. точек).
В 1965 году Питер Бак помог открыть первый ресторан Subway, одолжив $1 тыс. сыну своего друга — сооснователю сети Фреду Де Люку. Тогда Баку было 34 года, он работал физиком-ядерщиком, а Де Люку было 17. Он окончил школу, и средства от ресторана ему были необходимы, чтобы оплачивать колледж. В сентябре 2015 года в возрасте 67 лет умер Де Люк, которого на посту президента компании сменила родная сестра Сьюзан Грек, но в 2018 году она оставила должность. В 2021 году умер и Питер Бак.