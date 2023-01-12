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Сеть Subway начала изучать возможность продажи бизнеса

Наследники основателей сети Subway начали изучать возможность продажи бизнеса
Бизнес сети Subway, с 1965 года принадлежащий семьям основателей, может быть продан. Стоимость Subway предварительно оценивают в $10 млрд
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания Subway наняла консультантов для изучения возможности продажи бизнеса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Информацию об этом подтвердил источник Reuters.

Subway — закрытая компания, никогда не торговавшаяся на бирже, сеть ресторанов она развивает по системе франчайзи. С момента основания в 1965 году она принадлежит двум семьям ее основателей — Фреда Де Люки и Питера Бака.

По данным WSJ, изучение возможности продажи бизнеса находится на ранней стадии, окончательное решение о привлечении инвесторов пока не принято. По предварительным оценкам, стоимость компании может быть составлять $10 млрд (для сравнения: рыночная капитализация сети «Макдоналдс» составляет более $195 млрд).

Компания отказалась комментировать газете структуру собственности и бизнес-планы.

По состоянию на 2021 год у компании было около 37 тыс. точек по всему миру, и она была крупнейшей сетью ресторанов в США (21 тыс. точек).

В 1965 году Питер Бак помог открыть первый ресторан Subway, одолжив $1 тыс. сыну своего друга — сооснователю сети Фреду Де Люку. Тогда Баку было 34 года, он работал физиком-ядерщиком, а Де Люку было 17. Он окончил школу, и средства от ресторана ему были необходимы, чтобы оплачивать колледж. В сентябре 2015 года в возрасте 67 лет умер Де Люк, которого на посту президента компании сменила родная сестра Сьюзан Грек, но в 2018 году она оставила должность. В 2021 году умер и Питер Бак.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
сеть ресторанов быстрого питания франчайзи продажа бизнеса
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