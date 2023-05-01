Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
В России увеличили тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС на 6,3% Экономика, 20:23
Кудерметова не пустила Касаткину в четвертьфинал турнира в Мадриде Спорт, 20:01
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 19:55
Евгений Петросян опроверг сообщения о госпитализации Общество, 19:55
Reuters узнал о плане JPMorgan продать Subway Бизнес, 19:37
В Нидерландах задержали пьяного водителя с правами на имя Бориса Джонсона Общество, 19:33
Американский клуб НХЛ ограничил продажу билетов для болельщиков из Канады Спорт, 19:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 19:10
РПЛ представила Дзюбу в соцсетях в образе суперзлодея Скорпиона Спорт, 19:06
Бастрыкин поручил завести дело после схода поезда с рельсов под Брянском Политика, 18:54
В Израиле объяснили отмену экстренной репатриации из России Политика, 18:46
Кремлев пообещал найти в США новую федерацию бокса взамен ушедшей из IBA Спорт, 18:31
Почему театр начинается со школы Специальный проект, 18:28
МИД Германии сообщил об отъезде из России части немецких дипломатов Политика, 18:22
Бизнес ,  
0 

Reuters узнал о плане JPMorgan продать Subway

Reuters: JPMorgan предложил план финансирования сделки по продаже Subway на $10 млрд
Владельцы Subway рассчитывали выручить от продажи бизнеса более $10 млрд, но пока получали предложения ниже этой суммы. В связи с этим JPMorgan, который выступает консультантом, подготовил план финансирования сделки
JPMorgan Chase JPM $141,34 +2,42% Купить
Фото: Peter Summers / Getty Images
Фото: Peter Summers / Getty Images

Финансовый конгломерат JPMorgan Chase, который выступает консультантом сделки по продаже бизнеса сети ресторанов быстрого питания Subway, подготовил план ее финансирования, который может привлечь потенциальных покупателей, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Владельцы Subway рассчитывали продать свой бизнес за более чем $10 млрд, писала The Wall Street Journal в январе. По словам собеседников Reuters, до сих пор они получали предложения, которые были ниже этой суммы, — от $ 8,5 млрд до $10 млрд. В связи с этим JPMorgan предложил план финансирования покупки на $5 млрд. Как сообщил источник агентства, в конгломерате надеются, что предложенный им пакет долгового финансирования убедит покупателей взять кредит для структурирования сделки, даже если стоимость Subway превысит $10 млрд.

По данным Reuters, заемные источники финансирования — это сочетание кредитов и облигаций. Его размер эквивалентен 6,75-кратному 12-месячному доходу Subway до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере около $750 млн.

Reuters не исключает, что это станет лишь временным решением. По словам источника агентства, наиболее выгодным вариантом для покупателя было бы долгосрочное финансирование приобретения в рамках так называемой полной секьюритизации бизнеса (whole business securitization, WBS; секьюритизация — форма привлечения средств путем эмиссии ценных бумаг, обеспеченных активами.).

Subway — закрытая компания, которая никогда не торговалась на бирже, сеть ресторанов она развивает по системе франчайзи. С момента основания в 1965 году она принадлежит двум семьям ее основателей — Фреда Де Люка и Питера Бака. Де Люка умер в 2015 году, Бак — четыре года спустя. По данным Reuters, у сети насчитывается около 37 тыс. ресторанов в более чем 100 странах.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
JPMorgan Chase & Co сделка фастфуд продажа бизнеса сеть ресторанов быстрого питания
Материалы по теме
Умер cооснователь сети Subway Питер Бак
Общество
Гендиректор Subway покинет свой пост
Бизнес
Сеть Subway начала изучать возможность продажи бизнеса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter