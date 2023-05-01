Reuters узнал о плане JPMorgan продать Subway

Владельцы Subway рассчитывали выручить от продажи бизнеса более $10 млрд, но пока получали предложения ниже этой суммы. В связи с этим JPMorgan, который выступает консультантом, подготовил план финансирования сделки

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Финансовый конгломерат JPMorgan Chase, который выступает консультантом сделки по продаже бизнеса сети ресторанов быстрого питания Subway, подготовил план ее финансирования, который может привлечь потенциальных покупателей, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Владельцы Subway рассчитывали продать свой бизнес за более чем $10 млрд, писала The Wall Street Journal в январе. По словам собеседников Reuters, до сих пор они получали предложения, которые были ниже этой суммы, — от $ 8,5 млрд до $10 млрд. В связи с этим JPMorgan предложил план финансирования покупки на $5 млрд. Как сообщил источник агентства, в конгломерате надеются, что предложенный им пакет долгового финансирования убедит покупателей взять кредит для структурирования сделки, даже если стоимость Subway превысит $10 млрд.

По данным Reuters, заемные источники финансирования — это сочетание кредитов и облигаций. Его размер эквивалентен 6,75-кратному 12-месячному доходу Subway до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере около $750 млн.

Reuters не исключает, что это станет лишь временным решением. По словам источника агентства, наиболее выгодным вариантом для покупателя было бы долгосрочное финансирование приобретения в рамках так называемой полной секьюритизации бизнеса (whole business securitization, WBS; секьюритизация — форма привлечения средств путем эмиссии ценных бумаг, обеспеченных активами.).

Subway — закрытая компания, которая никогда не торговалась на бирже, сеть ресторанов она развивает по системе франчайзи. С момента основания в 1965 году она принадлежит двум семьям ее основателей — Фреда Де Люка и Питера Бака. Де Люка умер в 2015 году, Бак — четыре года спустя. По данным Reuters, у сети насчитывается около 37 тыс. ресторанов в более чем 100 странах.