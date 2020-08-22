Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Лукашенко на фоне протестов сменил губернатора Гродненской области Политика, 14:34 Крупнейший застройщик России стал титульным спонсором футбольных «Химок» Спорт, 14:24 Как запомнить столицы всех стран мира РБК и Билайн, 14:20 СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов Бизнес, 14:04 Антирост экономики и цветной хлопок из пробирки: дайджест эко-номики № 20 Зеленая экономика, 14:00  СК назвал утечку газа основной версией взрыва в Ярославле Общество, 13:54 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 13:27 Лукашенко заявил о сценарии «цветной революции» в Белоруссии Политика, 13:26 Степашин посоветовал Кикнадзе «идти в другое место» после слов о фанатах Спорт, 13:15 Эксперты предупредили о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии Общество, 12:34 Зеленский не увидел смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска Политика, 12:32 Американского бойца госпитализировали после боя с Немковым Спорт, 12:24 Что будет с курсом доллара в 2021 году: падение до ₽65 или рост до ₽80 Инвестиции, 12:24 Viber решил закрыть свой офис в Минске после визита силовиков в «Яндекс» Общество, 12:16
Бизнес ,  
0 

СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

Следственный комитет проверяет контракты подрядчиков монополии за период до 2015 года. В нескольких офисах РЖД на прошлой неделе прошли обыски. Глава РЖД планирует обратиться с жалобой к руководству СК
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 104,07 +1,32% Купить
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года. Об обысках РБК рассказали два источника из компаний — партнеров госмонополии.

Как пояснил РБК источник, знакомый с ситуацией в РЖД, следователи на прошлой неделе «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД». Проверка, по его словам, связана с периодом до 2015 года: у правоохранительных органов возникли вопросы по эпизодам возможных нарушений со стороны подрядчиков РЖД в части расчетов с региональными бюджетами (какими именно — собеседник РБК не уточняет).

При этом, по его информации, действующие сотрудники РЖД не являются фигурантами дела, добавляет собеседник РБК.

Один из собеседников РБК утверждает, что следователи приходили, в частности, в офис заместителя гендиректора — директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолия Чабунина (расположен в центральном офисе РЖД на Новой Басманной улице, 2). Также, по его информации, проверки могли проходить у заместителя главы РЖД — Павла Иванова, начальника Центральной дирекции управления движением (занимается вопросами управления перевозочным процессом). Офис его дирекции находится на ул. Каланчевская, 35.

Как утверждают два собеседника РБК, действия сотрудников правоохранительных органов вызвали негативную реакцию со стороны гендиректора РЖД Олега Белозерова, возглавившего компанию в конце 2015-го, то есть уже после интересовавших следователей возможных эпизодов. По словам одного из источников РБК, глава РЖД планирует обратиться к председателю СК Александру Бастрыкину, поскольку обыски могли проходить «с превышением полномочий». В обращении, по информации одного из собеседников РБК, он планирует попросить дать оценку действий сотрудников силового ведомства: «В своем обращении генеральный директор монополии планирует сделать упор на том, что подобные действия подрывают авторитет компании».

В пресс-службе РЖД от комментариев отказалась. РБК направил запрос представителю Следственного комитета.

Проверки подрядчиков РЖД

В августе 2019 года СК проводил обыски по делу о хищениях у одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний «1520». Обыски проходили по адресам, связанным с владельцами группы компаний. Как сообщали источники РБК, обыски были санкционированы постановлениями Басманного суда в рамках уголовного дела, выделенного из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко. В октябре 2018 года был арестован бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов. Его заподозрили в даче взяток Захарченко.

В июле 2019 года сотрудники МВД возбудили уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб. Участники ОПС — победители тендеров госмонополии в Челябинской области, экс-глава которой — Борис Дубровский — уехал за границу. В рамках дела был арестован гендиректор компании «ТТК-Транс» Геннадий Мадалинский.

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину
Авторы: Мария Кокорева, Ирина Парфентьева
Теги: РЖД, Александр Бастрыкин, Олег Белозеров, Следственный комитет
Материалы по теме
РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов на юг из-за аварии
Общество
В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности
Общество
Глава РЖД сообщил Мишустину о возвращении на маршруты «всех наших птиц»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter