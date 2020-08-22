СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов

Следственный комитет проверяет контракты подрядчиков монополии за период до 2015 года. В нескольких офисах РЖД на прошлой неделе прошли обыски. Глава РЖД планирует обратиться с жалобой к руководству СК

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года. Об обысках РБК рассказали два источника из компаний — партнеров госмонополии.

Как пояснил РБК источник, знакомый с ситуацией в РЖД, следователи на прошлой неделе «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД». Проверка, по его словам, связана с периодом до 2015 года: у правоохранительных органов возникли вопросы по эпизодам возможных нарушений со стороны подрядчиков РЖД в части расчетов с региональными бюджетами (какими именно — собеседник РБК не уточняет).

При этом, по его информации, действующие сотрудники РЖД не являются фигурантами дела, добавляет собеседник РБК.

Один из собеседников РБК утверждает, что следователи приходили, в частности, в офис заместителя гендиректора — директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолия Чабунина (расположен в центральном офисе РЖД на Новой Басманной улице, 2). Также, по его информации, проверки могли проходить у заместителя главы РЖД — Павла Иванова, начальника Центральной дирекции управления движением (занимается вопросами управления перевозочным процессом). Офис его дирекции находится на ул. Каланчевская, 35.

Как утверждают два собеседника РБК, действия сотрудников правоохранительных органов вызвали негативную реакцию со стороны гендиректора РЖД Олега Белозерова, возглавившего компанию в конце 2015-го, то есть уже после интересовавших следователей возможных эпизодов. По словам одного из источников РБК, глава РЖД планирует обратиться к председателю СК Александру Бастрыкину, поскольку обыски могли проходить «с превышением полномочий». В обращении, по информации одного из собеседников РБК, он планирует попросить дать оценку действий сотрудников силового ведомства: «В своем обращении генеральный директор монополии планирует сделать упор на том, что подобные действия подрывают авторитет компании».