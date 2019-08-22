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Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
Интернет-холдинг вместе с партнером покупает контрольную долю каршеринга YouDrive. Но владеть активом Mail.Ru Group будет недолго — он перейдет в его СП со Сбербанком
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Mail.Ru Group в партнерстве с инвесткомпанией Proxima Capital Group договорились о приобретении контрольной доли в компании YouDrive, которая развивает сервисы каршеринга, говорится в сообщении интернет-холдинга, поступившем в РБК. В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

«Соглашение укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт — один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси», — говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Как будет организована сделка

Сумма инвестиций и распределение долей в компании после закрытия сделки не раскрываются. Актив не будет консолидирован в отчетности Mail.ru Group: компания отобразит его в финансовой документации как выставленный на продажу (asset held for sale), отмечено в сообщении интернет-холдинга.

По данным СПАРК, основными владельцами ООО «Новые транспортные системы» (НТС), которое работает под брендом YouDrive, являются основатели компании — Борис Голиков, Андрей Куприков и Алексей Нурдинов (втроем контролируют 60% ООО). Оставшимися 40% владеют московский дилер Mercedes-Benz компания «Панавто» и компания «Партнер Финанс», через кипрскую структуру подконтрольная топ-менеджерам Proxima Capital Group (распределение — 21,33% и 18,67% соответственно). Выручка ООО НТС в 2018 году составляла 787,4 млн руб., а чистый убыток — 82,2 млн руб.

Источник РБК, знакомый с деталями сделки, утверждает, что в дальнейшем YouDrive будет внесен в совместное предприятие, о создании которого Сбербанк и Mail.Ru Group объявили в июле 2019 года. Именно поэтому, по его словам, актив будет указываться в статусе как «выставленный на продажу».

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«Сделка готовится исключительно под СП, инвестиции будут поделены на несколько долей. Часть средств внесeт Mail.Ru Group, часть — Proxima Capital Group, а затем еще часть — СП Mail.Ru Group и Сбербанка после его создания. Всего в компанию инвестируют до $40 млн. При этом в процессе переноса YouDrive в СП, Mail.Ru Group получит свои средства назад — доля компании будет выкуплена совместным предприятием за ту же сумму, которую Mail.Ru Group первоначально заплатит за актив», — поясняет собеседник РБК.

В Mail.Ru Group официально лишь уточняют, что стороны планируют привлечение новых партнеров для YouDrive, а развитие этого направления «полностью соответствует стратегии анонсированной ранее o2o-платформы (online-to-offine) Mail.ru Group и Сбербанка, поэтому инвестиция может быть передана в совместное предприятие».

«Инвестиция полностью соответствует нашей стратегии: она позволит развивать экосистему Mail.ru Group. Сделка также комплементарна целям совместной платформы со Сбербанком — каршеринг расширит предложение в сфере транспорта и поможет удовлетворить большинство потребностей пользователей в мобильности», — отмечает генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Какую долю рынка занимает YouDrive

Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд руб., сообщалось в исследовании Сбербанка. На конец 2018 года в России работало 14 каршеринговых компаний, автопарк которых суммарно составлял почти 20 тыс. автомобилей. Московский регион является лидером по количеству поездок на каршеринге, его доля составляет 84,6% от всех каршеринговых поездок в России, утверждали аналитики Сбербанка. По данным департамента транспорта Москвы, за 2018 год жители города совершили 23 млн поездок на каршеринге.

YouDrive занимает четвертое место на российском рынке каршеринга, компания, по собственным данным, управляет 2,5 тыс. автомобилей. Крупнейшие игроки рынка — «Яндекс.Драйв» (6,5 тыс автомобилей), «Делимобиль» (6 тыс.) и BelkaСar (4,05 тыс.). Однако после закрытия текущего инвестраунда YouDrive планирует увеличить свой автопарк до 10 тыс. автомобилей в течение года, говорится в сообщении Mail.Ru Group.

С кем Mail.Ru будет теперь конкурировать

В последние несколько лет «Яндекс» и Mail.Ru Group практически одновременно стали наращивать свою активность в сферах транспорта, доставки еды и электронной коммерции. При этом обе компании в своих проектах заручились поддержкой Сбербанка.

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Так, в конце июля о планах создать совместное предприятие объявили Сбербанк и Mail.Ru Group. Интернет-холдинг внесет в него сервиcы доставки еды Delivery Club и заказа такси «Ситимобил», а также деньги в размере 7,7 млрд руб., а Сбербанк — долю в компании Foodplex (35%) и средства в размере 38 млрд руб. В дальнейшем стало известно, что в периметр СП также может попасть сервис доставки еды Instamart.

Партнеры утверждали, что совместное предприятие должно стать лидером на рынке o2o-сервисов в сфере еды и транспорта и будет оцениваться в сумму свыше 100 млрд руб. Однако конкуренцию им составит «Яндекс», у которого есть собственные сервисы по заказу такси, доставке еды и каршерингу. Так, совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber на данный момент является лидером на московском рынке такси с долей в 56,5%, ранее сообщал городской департамент транспорта. Каршеринг «Яндекс.Драйв» является лидером по количеству автомобилей, а сервис «Яндекс.Еда» во втором квартале 2019 почти догнал Delivery Club по выручке, заявлял операционный директор «Яндекса» Грег Абовски.

У «Яндекса» тоже есть совместное предприятие со Сбербанком: в апреле 2018 года стороны закрыли сделку по созданию на базе «Яндекс.Маркета» СП, которое развивает маркетплейсы «Беру» и Bringly и намерено стать «российским Amazon». Однако Mail.Ru Group в ответ заключила соглашение с Alibaba, РФПИ и «МегаФоном» по созданию своего лидера рынка трансграничной и онлайн-торговли.

Автор: Мария Коломыченко
Теги: Mail.Ru Group, youdrive, сделка
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