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McDonald's $250 (+17,95%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафу в США
Власти США обязали фонд, среди инвесторов которого Михаил Фридман, продать долю в компании из сферы кибербезопасности. Однако фонд не смог этого сделать в установленные сроки и теперь может столкнуться со штрафом
Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.

В прошлом году Cfius обязал Pamplona продать долю в компании Cofense, занятой в сфере кибербезопасности. Инвестфонд должен был найти покупателя до 19 июля, но не сделал этого, теперь штраф грозит как Pamplona, так и Cofense. По данным издания, речь идет о сумме в $10 тыс. за каждый день после дедлайна, а также других санкциях за нарушение соглашения.

Представитель Pamplona заявил, что фонд работает над разрешением ситуации вместе с другими сторонами, включая Cfius и Cofense. По данным WSJ, купить пакет фонда хотел миноритарный акционер ИТ-компании BlackRock Inc., но он предложил слишком низкую цену. Другим возможным покупателем могла стать Pacific Investment Management Co., однако компания отказалась от переговоров за несколько недель до дедлайна, утверждают источники газеты.

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Среди инвесторов Pamplona несколько россиян, включая Фридмана, который был внесен в «кремлевский список» администрации президента США. Через своего представителя Фридман заявил WSJ, что, по его мнению, Cfius был обеспокоен общей долей иностранцев в фонде, а не конкретно его участием.

О планах Pamplona продать долю в Cofense из-за претензий властей США стало известно в апреле. WSJ писала, что сделку по продаже должна одобрить межведомственная комиссия во главе с Минфином.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Михаил Фридман, инвестфонд, штраф
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