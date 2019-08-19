«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика

Спустя девять лет после продажи семье Ротенбергов своих непрофильных активов «Газпром» выкупает обратно не только строительного, но и бурового подрядчика. За эти годы компания выплатила 25 млрд руб. дивидендов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров. Об этом РБК рассказали два источника, близких к монополии, и собеседник в одной из аффилированных с ней структур.

Стороны принципиально договорились, но пока никак не могут согласовать цену, говорит один из собеседников РБК. «Газпром бурение» — крупнейший исполнитель буровых работ для «Газпрома», и Ротенберг «так дорого запросил за компанию, что даже в «Газпроме» очень удивились», объяснил он. По словам второго собеседника, переговоры продолжаются, но никаких решений не принято. «Если партнерам удастся договориться о цене, сделка может состояться осенью [2019 года]», — заключает источник.

Какую цену обсуждают стороны, собеседники РБК не знают. Выручка «Газпром бурения» в 2018 году составила 79 млрд руб., чистая прибыль — 9 млрд руб.

Это не единственный подрядный бизнес, который «Газпром» в начале 2000-х продал Аркадию Ротенбергу, а теперь выкупает обратно (Игорь Ротенберг, сын Аркадия, стал владельцем «Газпром бурения» в 2014 году), говорят источники РБК. В этом году «Газстройпром» также может выкупить у Ротенберга одного из крупнейших подрядчиков газовых строек — «Стройгазмонтаж» с выручкой 304 млрд руб. Основные активы «Стройгазмонтажа» бизнесмен также купил у монополии в 2008 году за 8,3 млрд руб.

В «Газпроме» и «Газстройпроме» отказались от комментариев, представители «Газпром бурения» и семьи Ротенбергов пока не ответили на запросы РБК.