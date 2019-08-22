Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму

В Минкультуры от комментариев отказались.

В компании «Рост-Е» в среду, 21 августа, РБК сообщили, что Александр Ушаков «находится на совещании в Минкультуры», на вопросы об исполнении контрактов с министерством в компании не ответили.

Что известно о подрядчиках

Компании «Корпорация АТТА Групп» и «Рост-Е» за период с 2014 по 2018 год получили госконтрактов на 4,3 млрд руб., следует из данных СПАРК. Самые крупные из них были заключены в 2015-м: это контракт на 1 млрд руб. с ГУП «Московский метрополитен» на благоустройство вестибюлей семи станций метро и прилегающих к ним подземных пешеходных переходов; контракт на 827 млн руб. на строительство музейного центра в Рязани, по которому и возникли претензии у Владимира Мединского, а также контракт с Минобороны на 552 млн руб. на обслуживание казарменно-жилищного фонда российских военных городков в Казахстане на период 2015–2016 годов.

В декабре 2015-го совет министров Крыма определил «Корпорацию АТТА Групп» исполнителем по восьми контрактам на общую сумму 544 млн руб.: подрядчик должен был провести проектно-изыскательские и первоочередные противоаварийные работы по сохранению объектов культурного наследия, в том числе Хасанского дворца в Бахчисарае.

Кроме того, Александр Ушаков до июня 2019 года владел компанией ООО «Безопасность-Строительство-Сервис», которая также специализировалась на госконтрактах, в том числе выполняла подряды для подведомственных учреждений МВД, Минздрава, Минспорта. Партнером Ушакова в этой компании был Андрей Домнин, который до 1999 года работал в структурах МВД России.

За последние пять лет против компании «Рост-Е» было подано 18 исков в арбитражные суды на общую сумму 244 млн руб., но большинство из требований не было удовлетворено. Сейчас против «Рост-Е» рассматриваются дела с исковыми требованиями на сумму почти 90 млн руб., в том числе более 80 млн руб. требует с «Рост-Е» АО «Мосметрострой». В июне последнее даже подало заявление о банкротстве подрядчика, но Арбитражный суд Москвы оставил это заявление без движения до 16 сентября. Кроме того, рассматриваются четыре дела против ООО «Корпорация АТТА Групп» на сумму 6,3 млн руб.: среди истцов — управление Минкультуры по Южному федерального округу и администрация Феодосии.

Как Минкультуры привлекало помощь для проблемных строек

Нарушения сроков на строительных объектах Минкультуры не редкость, так же как и претензии к подрядчикам. Самой громкой историей, связанной с реставрацией объектов культурного наследия, стало «дело реставраторов», которое в марте 2016-го возбудила ФСБ. Оно было инициировано против чиновников Минкультуры и руководителей подрядных компаний «БалтСтрой» и «Стройфасад» из-за подозрений в хищении средств на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, Изборской крепости под Псковом, а также зданий Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Среди последних скандалов, связанных со строительством, — реставрация Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова в Санкт-Петербурге, после которой было возбуждено три уголовных дела — о злоупотреблении должностными полномочиями и о мошенничестве.

Весной 2019 года Счетная палата обнародовала результаты проверки, обвинив Минкультуры в некачественной работе с подрядчиками в рамках федеральной адресной программы по сохранению культурно-исторического наследия. По данным аудиторов, на начало 2019 года были сорваны сроки работ в 12 проектах. Общий ущерб бюджету Счетная палата оценила в 57 млн руб.

После проверки министерство уволило 56 и 132 сотрудников дирекции по строительству, реконструкции и реставрации; свои посты в том числе оставили руководитель ФГКУ и главный бухгалтер учреждения. В Минкультуры заявили, что обновленная дирекция устранит нарушения и сделает работы более прозрачными. Для этого в дирекции была введена должность заместителя руководителя по аудиту и контролю.