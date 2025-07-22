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Суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах

Активы были арестованы по искам украинских компаний «Славутич-инвест» и «Жнива», которые добивались возмещения убытков в Запорожской и Херсонской областях. Суд отменил решение и обязал выплатить издержки «Газпрома» в €2,1 тыс.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Окружной суд Гааги отменил постановление об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах, сообщается на сайте инстанции.

Речь идет о долях компании в нидерландской Wintershall Noordzee BV (совместном предприятии с Wintershall Dea в Северном море) и Gazprom International Projects B.V.

Обеспечительные меры были наложены в 2024 году в рамках исков украинских компаний «Славутич-инвест» и «Жнива», которые добиваются от «Газпрома» возмещения убытков в Запорожской и Херсонской областях. В суде посчитали, что арест может нарушать принцип государственного иммунитета. Инстанция обязала украинские компании выплатить судебные издержки «Газпрома» в €2,1 тыс. При этом суд отметил, что они могут подать новые ходатайства об аресте.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

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Фото:wintershall-noordzee.nl

«Славутич-инвест» принадлежали восемь земельных участков в Мелитополе, который после 2022 года вошел в состав России. В 2023-м компания подала иск против России в Запорожский районный суд, который обязал российскую сторону выплатить «Славутичу» компенсацию в 439 млн грн (972 млн руб.). Позднее компания попросила признать «Газпром» и его «дочки» «Газпром капитал» и Gazprom International Ltd. alter ego («вторым я») России и взыскать с них долг. Запорожский суд это требование удовлетворил, а суд Гааги арестовал акции Wintershall Noordzee.

«Жнива» требовала от России возмещения 3,8 млрд грн (9 млрд руб.) ущерба и тоже добилась ареста акций Wintershall и Gazprom International Projects. Затем «Жнива» потребовала передать ей принадлежащие «Газпрому» активы в размере $85 млрд, но в июне суд Гааги отклонил ходатайство, сославшись на юрисдикционный иммунитет России.

В марте 2024 года «Газпром» запустил процесс продажи своих активов в Северном море через аукцион, выставив долю в 50% в Wintershall Noordzee B.V. и стопроцентную — в Gazprom International UK Limited. Начальная цена активов составила €344 млн.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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Татьяна Киселева
Газпром арест активов Нидерланды
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