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Суд приостановил продажу активов «дочки» «Газпрома» в Северном море

Голландский суд арестовал активы «дочки» «Газпрома» в Северном море по иску украинской компании «Славутич-инвест». Она требует компенсации за свои земельные участки в Мелитополе, к которым потеряла доступ в 2022 году
«Газпром» GAZP ₽124,47 +0,49% Купить
Фото: wintershall-noordzee.nl
Фото: wintershall-noordzee.nl

Окружной суд Гааги арестовал долю «Газпрома» в нидерландской Wintershall Noordzee B.V., о продаже которой российская компания объявила в марте, пишут «Ведомости» и «Интерфакс».

Поводом стал иск украинской управляющей компании (УК) «Славутич-инвест» о компенсациях за свои восемь земельных участков в Мелитополе, над которым Россия установила контроль весной 2022 года в ходе военной операции на Украине.

В 2023 году «Славутич-инвест» подала иск к Минюсту России в Запорожский районный суд Украины о взыскании 439 млн грн (972 млн руб.) убытков, требования были удовлетворены в полном объеме. Суд счел, что Россия нарушила права собственности УК, так как она не имеет доступа к своим участкам, не может их использовать или продать. Спустя год «Славутич-инвест» потребовала признать «Газпром» и его «дочки» «Газпром капитал» и Gazprom International Ltd. alter ego («вторым я») России и возложить аналогичную ответственность по задолженности государства, включая присужденную компенсацию.

Запорожский районный суд принял второй иск к производству, но пока не вынес решения. Вместе с этим «Славутич-инвест» обратилась в Окружной суд Гааги с просьбой арестовать долю «Газпрома» в Wintershall Noordzee B.V. до момента вынесения судебного решения на Украине.

Нидерландский суд удовлетворил требование УК, однако «Газпром» оспорил решение и потребовал отменить арест, запретить компании «Славутич-инвест» повторно обращаться с этим иском и пригрозил штрафом в €10 млн за нарушение. Свою позицию российская компания обосновала желанием как можно скорее продать долю в Wintershall Noordzee B.V., чему препятствует арест активов. Эти доводы были отклонены.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

«Газпром» впервые с 2021 года раскрыл результаты своего медиахолдинга
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Gazprom International Ltd. объявила о продаже своих активов в Северном море — 50% в Wintershall Noordzee B.V. и 100% Gazprom International UK Limited — 1 марта 2024 года. Как говорится на сайте компании, она занимается поиском и приобретением нефтегазовых активов в дружественных странах. Через дочерние структуры Gazprom International Ltd. владеет 14 активами в восьми государствах.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Татьяна Киселева
Россия Нидерланды суд Гааги Газпром активы месторождения
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