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ПМЭФ-2025 ,  
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«АвтоВАЗ» начнет выпуск Lada Iskra на «Автозаводе Санкт-Петербург»

Сюжет
ПМЭФ-2025

Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ

«Автозавод Санкт-Петербург» займется сборкой автомобиля Lada Iskra «АвтоВАЗа», сообщает «Фонтанка».

Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) 19 июня.

Стороны договорились о сотрудничестве в организации и совершенствовании производственных операций для запуска сборки новой модели. В рамках соглашения партнеры займутся созданием производственной инфраструктуры, повышением эффективности технологических процессов и подготовкой перехода к серийному выпуску автомобиля.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что решение о сотрудничестве с автозаводом было принято на основе успешного опыта сборки модели Xcite.

«У дилерской сети Lada есть успешный опыт продажи автомобилей Xcite, которые производят в Северной столице. Мы оценили высокое качество сборки этих кроссоверов и приняли решение развивать совместный сборочный проект с нашей новинкой — Lada Iskra. Это обеспечит сохранение опытного коллектива Автозавода и даст дополнительные заказы для российской компонентной отрасли», — сказал он.

Объемы производства и сроки его начала станут известны позднее.

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Lada Iskra — это новое семейство автомобилей компактного класса «В», в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta.

«Автозавод Санкт-Петербург» в прошлом был заводом Nissan.

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Теги
Евгений Вахляев
АвтоВАЗ автозавод Санкт-Петербург Lada Iskra ПМЭФ
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