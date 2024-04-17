Red Wings сменит название на русское

Red Wings планирует провести ребрендинг, основной вариант нового названия — «Рассвет», рассказали источники «Коммерсанта». По словам одного из них, новый бренд закрепит смысловой переход авиакомпании к российской авиатехнике

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Входящая в госкорпорацию «Ростех» авиакомпания Red Wings планирует провести ребрендинг, рассказали два источника «Коммерсанта» на рынке и подтвердил источник РБК в авиакомпании.

По данным «Ъ», название еще не утверждено, но в качестве основного варианта обсуждается «Рассвет». Как уточнил один из собеседников газеты, решение о ребрендинге принято в связи с желанием уйти от англоязычного названия, утвержденного в целях развития чартерных перевозок.

В Red Wings и «Ростехе» отказались от комментариев.

«Коммерсантъ» напоминает, что стратегия Red Wings предполагает постепенный отказ от иностранных самолетов. С 2022 года авиакомпания отказалась от эксплуатации своих Airbus: сейчас в ее парке летают три Boeing 777, а также 20 SSJ 100, три Ту-204 и один Ту-214. Кроме того, в августе 2023 года Red Wings приобрела грузовую авиакомпанию Sky Gates с двумя самолетами: Ил-76 и Ил-96. Новый бренд закрепит смысловой переход к российской авиатехнике и более уместен в составе отечественной госкорпорации, в которую входят производители самолетов «Яковлев» (бывший «Иркут») и ПАО «Туполев», уточнил источник газеты.

В Red Wings сообщали об увеличении частоты полетов как по существующим маршрутам, так и за счет новых рейсов в апреле и мае. «Это обусловлено ростом спроса как на внутренние, так и на международные пассажирские перевозки», — отмечал представитель перевозчика. В частности, будут ежедневно выполняться рейсы по популярным у российских туристов направлениям: в Тбилиси из Жуковского и Сочи, а также из Москвы в Батуми. С апреля увеличиваются до трех рейсов в неделю перелеты между Екатеринбургом и Ижевском, Ижевском и Минводами. В мае вырастет число рейсов из городов ХМАО — Сургута и Нижневартовска — в Екатеринбург и обратно. В июне планируется увеличить количество рейсов из Нижнего Новгорода в Стамбул.

В 2024 году Red Wings ввела в эксплуатацию два модернизированных пассажирских лайнера — Ту-204 и Ту-214. На этих воздушных судах уже выполняются полеты в Грузию и Израиль.

С 2022 года название поменял только один российский перевозчик: Pegas, аффилированный с туроператором Pegas Fly, взял название своего юрлица «Икар». Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что не ожидают массовой волны переименований на авиационном рынке. Российская авиация целиком оказалась отрезана от поставок западных самолетов и комплектующих — и обойти санкции, как это удалось «Победе» после отказа от названия «Добролет», уже не удастся, указал гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

В рамках ребрендинга затраты на услуги профильного агентства могут начинаться от 20 млн руб. «в зависимости от известности агентства», рассказал директор агентства BrandLab Александр Еременко. По его словам, тренд «разворота к кириллице» идет последние десять лет, и уход большого числа западных игроков лишь сделал его более заметным.

После начала спецоперации на Украине многие западные компании продали свой бизнес и покинули российский рынок, а новые владельцы чаще всего проводили ребрендинг. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. К примеру, Domino's Pizza теперь называется Domиno Pizza, KFC вернула историческое название Rostic's, Starbucks стал Stars Coffee, «Макдоналдс» — «Вкусно — и точка», а Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay получили названия RE, CR, XC, М и СИН соответственно.