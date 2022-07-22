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Роскомнадзор внес сайт Wheely в реестр запрещенных

От Wheely потребовали удалить с сайта запрещенную информацию. Суд признал таковой информацию о работе сервиса «без аккредитованных филиалов либо представительств в России, а также без предоставления сведений в ЕРНИС»
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации сайт сервиса премиального такси Wheely, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Мера была принята на основании решения Мещанского районного суда Москвы. Он признал запрещенной информацию, размещенную на сайте Wheely. Речь идет об информации «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему «Единая региональная навигационно-информационная система Москвы» (ГИС ЕРНИС)».

В соответствии с законодательством, владелец интернет-ресурса должен удалить запрещенную информацию в течение суток после получения требования. Если этого не произойдет, доступ к сайту будет ограничен.

РБК обратился за комментарием в Wheely.

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Фото:Ian Forsyth / Getty Images

Сервис премиального такси Wheely появился в 2010 году, его основал Антон Чиркунов. Сначала сервис заработал в Лондоне, а затем компания открыла филиал в Москве. От агрегаторов такси Wheely отличается тем, что не сотрудничает со службами такси, а предоставляет свои машины премиум-класса.

В августе 2020 года суд в Москве приостановил работу Wheely на 90 дней. Причиной стал отказ компании передавать данные о передвижении автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему столицы (ЕРНИС). В прокуратуре Москвы сочли, что на фоне пандемии коронавируса это может повлечь «осложнение эпидемиологической ситуации в городе» и угрожает безопасности пассажиров.

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Wheely с решением не согласился. Как заявил Чиркунов, требование передачи данных появилось еще в 2017 году и с пандемией не связано, а полученная информация «даст возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром». По мнению сервиса, требования властей Москвы противоречат Конституции и федеральному законодательству, но никак не препятствуют распространению COVID-19.

Решения суда Wheely оспорил, и в декабре того же года Кассационный суд отменил его «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены постановления».

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Роскомнадзор Wheely блокировка
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