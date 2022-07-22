«Аэрофлот» и ФПК запустили комбинированную перевозку пассажиров на юг

«Аэрофлот» и ФПК запустили проект по комбинированной перевозке пассажиров на юг России

Добраться на курорты юга России, где все еще закрыто авиасообщение, теперь можно с помощью специальной «Ласточки» по прилету в аэропорт Сочи

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Аэрофлот» и Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») запустили совместный пилотный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу авиационным и железнодорожным транспортом. Проект был реализован в рамках подписанного на полях ПМЭФ-2022 меморандума о сотрудничестве, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

«Уже сегодня пассажиры могут приобретать комбинированные перевозки на сайте «Аэрофлота» в специальном разделе «Дополнительные услуги». На первом этапе реализации проекта пассажиру предлагается одновременно оформить перелет до Сочи и проезд железнодорожным транспортом от станции Аэропорт Сочи до Краснодара, Анапы и других станций Краснодарского края», — пояснили в компании.

Из сообщения также следует, что для удобства путешествия Федеральная пассажирская компания дополнительно запустила электропоезда «Ласточка» от станции Аэропорт Сочи, а также был установлен трехчасовой интервал между прибытием самолета в Сочи и отправлением поезда. «Таким образом, у пассажира будет достаточно времени, чтобы получить багаж, а затем удобно, без дополнительных пересадок, продолжить путь до курортных городов, где сегодня сохраняются ограничения на полеты гражданских самолетов», — подчеркнули в «Аэрофлоте».

«Федеральная пассажирская компания видит большую перспективу в развитии комбинированных перевозок. Мы считаем, что взаимодействие с авиаторами, поиск совместных комплексных решений позволит найти новые схемы организации пассажирских перевозок. Надеемся, что в ближайшее время будут разработаны новые уникальные предложения для наших пассажиров. Это даст мощный импульс к развитию внутреннего туризма, позволит улучшить транспортную доступность отдельных городов и агломераций, сделает поездки еще более удобными для миллионов пассажиров по всей стране», — заявил генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов.

Росавиация ограничила полеты в аэропорты южной и центральной части России 24 февраля, когда страна начала военную операцию на Украине. Воздушную зону около российско-украинской границы признали небезопасной для гражданских судов. С тех пор ограничения не снимали. В последний раз их продлили 22 июля.

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В Краснодарском крае работать не прекращал только аэропорт Сочи, где власти организовали временный хаб. В конце мая РЖД запустили на юг страны 144 дополнительных поезда, они будут курсировать в летний период и идти до местных курортов. Министерство транспорта также создало временный хаб на базе аэропорта Сочи.

В пресс-службе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ранее говорили, что по итогам июня, несмотря на внешние ограничения, турпоток в регионе оставался на уровне прошлого года. На тот момент средства размещения черноморского побережья были заполнены на 70%, на азовском побережье — на 63%. При этом на летний сезон на черноморском побережье было забронировано 70% от всех номеров, а на азовском — 40%. По итогам года Краснодарский край рассчитывает принять 17 млн туристов, из них 8 млн — за три летних месяца, как и в предыдущем году, уточняли в пресс-службе.