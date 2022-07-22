Из Okko уйдет генеральный продюсер

Джаник Файзиев пробыл генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko полтора года. Он уйдет из компании, чтобы сосредоточиться на собственных проектах

Джаник Файзиев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Генеральный продюсер Оkko Джаник Файзиев решил покинуть онлайн-кинотеатр и сосредоточиться на собственных проектах, говорится в релизе Оkko (есть у РБК).

«Все запущенные до настоящего времени Джаником Файзиевым проекты будут своевременно представлены в онлайн-кинотеатре. Okko также рассчитывает показать новый контент, созданный Джаником как независимым продюсером», — сообщили в компании.

Гендиректор Okko Сергей Шишкин поблагодарил Файзиева за вклад в развитие сервиса и выразил надежду, что в Okko будут представлены новые проекты продюсера.

Файзиев в комментарии, предоставленном пресс-службой сервиса, назвал сотрудничество с Okko плодотворным и выразил уверенность в продолжении партнерства.

Джаник Файзиев — режиссер и продюсер, также сам играл в кино. Он, в частности, режиссировал сериал «Остановка по требованию», вышедший в 2000 году, фильм «Турецкий гамбит» по одноименной книге Бориса Акунина (2005 год), «Август. Восьмого» (2012 год) о событиях в Южной Осетии, «Легенду о Коловрате» (2017 год) и «Вратаря галактики» (2020 год).

Выступал как продюсер при производстве около 60 картин, в том числе «Адмирала», «Каникул строгого режима» и «Эпидемии».

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Генеральным продюсером Okko Файзиев стал в конце января 2021 года. Под его руководством сервис выпустил такие фильмы, как «Чикатило», «Манюня», «Выжившие», «Предпоследняя инстанция», «Номинация», «Оффлайн» и другие.

В конце 2021 года в Okko появился генеральный директор — занимавший должность заместителя гендиректора компании «Сберинтертеймент» Шишкин сменил Максима Евдокимова. Последний, как сообщалось, намеревался заняться своими проектами.

До мая Okko принадлежал «Сберу», но 19 мая стало известно, что компания вышла из этого и ряда других активов и передала их АО «Новые возможности», которое было зарегистрировано в марте 2022 года. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков предположил, что сделка нужна была для защиты сервисов от западных санкций.

В конце июня Великобритания ввела санкции против АО «Новые возможности». В обосновании говорилось, что

«АО «Новые возможности» занимается получением выгоды или поддержкой правительства России, занимаясь деятельностью в секторе, имеющем стратегическое значение, а именно в секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий».