Из Okko уйдет генеральный продюсер

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 57,11 (+1,29) Инвестиции, 21 июл, 16:44
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 56,48 (+1,63) Инвестиции, 21 июл, 16:44
«Аэрофлот» и ФПК запустили комбинированную перевозку пассажиров на юг Бизнес, 14:40
На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что знать инвестору Pro, 14:39
В Кремле опровергли отказ разрешить ввоз турбины «Северного потока» Политика, 14:37
В Москве из-за велогонки La Strada перекроют центральные улицы Общество, 14:32
«Северсталь» объявила о планах делистинга с Лондонской биржи Инвестиции, 14:32
Совещание Путина с Советом безопасности. Видео Политика, 14:30
В США на мосту загорелся поезд с 200 пассажирами. Видео Общество, 14:29
Подоляк сообщил, что Москва и Киев подпишут зерновую сделку отдельно Политика, 14:20
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 14:19
Зоозащитники раскритиковали Мейвезера за норковое автокресло для внука Спорт, 14:16
Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну Политика, 14:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:05
Суд утвердил мировое соглашение Росрыболовства и «дочки» «Норникеля» Бизнес, 14:02
В Финляндии нашли способ избавиться от недостатков «зеленой» энергетики Зеленая экономика, 14:00
Бизнес ,  

Из Okko уйдет генеральный продюсер

Джаник Файзиев пробыл генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko полтора года. Он уйдет из компании, чтобы сосредоточиться на собственных проектах
Джаник Файзиев
Джаник Файзиев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Генеральный продюсер Оkko Джаник Файзиев решил покинуть онлайн-кинотеатр и сосредоточиться на собственных проектах, говорится в релизе Оkko (есть у РБК).

«Все запущенные до настоящего времени Джаником Файзиевым проекты будут своевременно представлены в онлайн-кинотеатре. Okko также рассчитывает показать новый контент, созданный Джаником как независимым продюсером», — сообщили в компании.

Гендиректор Okko Сергей Шишкин поблагодарил Файзиева за вклад в развитие сервиса и выразил надежду, что в Okko будут представлены новые проекты продюсера.

Файзиев в комментарии, предоставленном пресс-службой сервиса, назвал сотрудничество с Okko плодотворным и выразил уверенность в продолжении партнерства.

Джаник Файзиев — режиссер и продюсер, также сам играл в кино. Он, в частности, режиссировал сериал «Остановка по требованию», вышедший в 2000 году, фильм «Турецкий гамбит» по одноименной книге Бориса Акунина (2005 год), «Август. Восьмого» (2012 год) о событиях в Южной Осетии, «Легенду о Коловрате» (2017 год) и «Вратаря галактики» (2020 год).

Выступал как продюсер при производстве около 60 картин, в том числе «Адмирала», «Каникул строгого режима» и «Эпидемии».

В кинотеатрах «Каро» покажут полнометражную версию сериала «Манюня»
Бизнес
Кадр из сериала &laquo;Манюня&raquo;

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Полезно ли для здоровья принимать БАДы
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи

Генеральным продюсером Okko Файзиев стал в конце января 2021 года. Под его руководством сервис выпустил такие фильмы, как «Чикатило», «Манюня», «Выжившие», «Предпоследняя инстанция», «Номинация», «Оффлайн» и другие.

В конце 2021 года в Okko появился генеральный директор — занимавший должность заместителя гендиректора компании «Сберинтертеймент» Шишкин сменил Максима Евдокимова. Последний, как сообщалось, намеревался заняться своими проектами.

До мая Okko принадлежал «Сберу», но 19 мая стало известно, что компания вышла из этого и ряда других активов и передала их АО «Новые возможности», которое было зарегистрировано в марте 2022 года. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков предположил, что сделка нужна была для защиты сервисов от западных санкций.

В конце июня Великобритания ввела санкции против АО «Новые возможности». В обосновании говорилось, что
«АО «Новые возможности» занимается получением выгоды или поддержкой правительства России, занимаясь деятельностью в секторе, имеющем стратегическое значение, а именно в секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий».

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Евгения Стогова Евгения Стогова
Okko кадровые перестановки
Материалы по теме
«Сбер» продал Okko, «Эвотор» и другие активы экосистемы
Бизнес
Онлайн-кинотеатр Okko потерял полмиллиона подписчиков вопреки пандемии
Технологии и медиа
Netflix и «Кинопоиск» потеснили Okko и ivi в пандемию
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter