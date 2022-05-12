В кинотеатрах «Каро» покажут полнометражную версию сериала «Манюня»
Снятый Okko сериал «Манюня» в формате 88-минутного полнометражного фильма, по договоренности с сетью «Каро», будут показывать в офлайн-кинотеатрах, сообщили РБК в Okko.
Киноверсию сериала покажут в кинотеатрах сети в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Калининграде и Самаре.
Как отметил генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, сериал «Манюня» стал одним из самых популярных проектов компании и набрал более 5 млн просмотров. «Okko продолжает историю успеха «Манюни», предоставив возможность зрителям посмотреть популярный сериал в формате полнометражного фильма в кинотеатрах», — отметил он.
Сериал по книге Наринэ Абгарян «Манюня» вышел в прошлом году. Действие происходит в Армении в 1979-м, сюжет рассказывает о дружбе девочек Наринэ и Манюни.
При этом обычно практикуется обратная схема: сначала реализуется полноэкранная версия киноленты, которая потом может быть переделана в сериал. Так было с фильмом «Гоголь»: его три части вышли в 2017–2018 годах, а как телесериал из восьми эпизодов картину показали в 2019-м.
После начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля крупные американские кинопроизводители отказались отдавать свои премьеры в российский прокат, что сказалось на посещаемости кинотеатров. Так, на неделе с 21 по 27 апреля, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, было продано 0,8 млн билетов, тогда как 17–24 апреля допандемийного 2019 года — 2,8 млн. Результаты хуже этого года были только в период локдауна 2020-го, когда большинство кинотеатров закрыли.
Кассовые сборы российских кинотеатров на 75% обеспечивали именно зарубежные картины.