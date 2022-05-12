В кинотеатрах «Каро» покажут полнометражную версию сериала «Манюня»

Okko и «Каро» договорились показать «Манюню» в формате полнометражной киноленты после решения американских кинопроизводителей не отдавать в российский прокат премьеры. Из-за этого упала посещаемость кинозалов

Кадр из сериала «Манюня» (Фото: Кинокомпания братьев Андреасян)

Снятый Okko сериал «Манюня» в формате 88-минутного полнометражного фильма, по договоренности с сетью «Каро», будут показывать в офлайн-кинотеатрах, сообщили РБК в Okko.

Киноверсию сериала покажут в кинотеатрах сети в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Калининграде и Самаре.

Как отметил генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, сериал «Манюня» стал одним из самых популярных проектов компании и набрал более 5 млн просмотров. «Okko продолжает историю успеха «Манюни», предоставив возможность зрителям посмотреть популярный сериал в формате полнометражного фильма в кинотеатрах», — отметил он.

Сериал по книге Наринэ Абгарян «Манюня» вышел в прошлом году. Действие происходит в Армении в 1979-м, сюжет рассказывает о дружбе девочек Наринэ и Манюни.

При этом обычно практикуется обратная схема: сначала реализуется полноэкранная версия киноленты, которая потом может быть переделана в сериал. Так было с фильмом «Гоголь»: его три части вышли в 2017–2018 годах, а как телесериал из восьми эпизодов картину показали в 2019-м.

Читайте на РБК Pro Pro Как правильно оформить сотрудника на удаленке Как правильно оформить сотрудника на удаленке Инструкции Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro x The Economist Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Статьи Pro Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Инструкции Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы Pro Россия стоит на грани патентной блокады. Кто рискует больше всего Россия стоит на грани патентной блокады. Кто рискует больше всего Статьи Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro Новый этап амнистии капиталов: кому и что простят власти Новый этап амнистии капиталов: кому и что простят власти Статьи

После начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля крупные американские кинопроизводители отказались отдавать свои премьеры в российский прокат, что сказалось на посещаемости кинотеатров. Так, на неделе с 21 по 27 апреля, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, было продано 0,8 млн билетов, тогда как 17–24 апреля допандемийного 2019 года — 2,8 млн. Результаты хуже этого года были только в период локдауна 2020-го, когда большинство кинотеатров закрыли.

Кассовые сборы российских кинотеатров на 75% обеспечивали именно зарубежные картины.