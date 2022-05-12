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В кинотеатрах «Каро» покажут полнометражную версию сериала «Манюня»

Okko и «Каро» договорились показать «Манюню» в формате полнометражной киноленты после решения американских кинопроизводителей не отдавать в российский прокат премьеры. Из-за этого упала посещаемость кинозалов
Кадр из сериала &laquo;Манюня&raquo;
Кадр из сериала «Манюня» (Фото: Кинокомпания братьев Андреасян)

Снятый Okko сериал «Манюня» в формате 88-минутного полнометражного фильма, по договоренности с сетью «Каро», будут показывать в офлайн-кинотеатрах, сообщили РБК в Okko.

Киноверсию сериала покажут в кинотеатрах сети в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Калининграде и Самаре.

Как отметил генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, сериал «Манюня» стал одним из самых популярных проектов компании и набрал более 5 млн просмотров. «Okko продолжает историю успеха «Манюни», предоставив возможность зрителям посмотреть популярный сериал в формате полнометражного фильма в кинотеатрах», — отметил он.

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Сериал по книге Наринэ Абгарян «Манюня» вышел в прошлом году. Действие происходит в Армении в 1979-м, сюжет рассказывает о дружбе девочек Наринэ и Манюни.

При этом обычно практикуется обратная схема: сначала реализуется полноэкранная версия киноленты, которая потом может быть переделана в сериал. Так было с фильмом «Гоголь»: его три части вышли в 2017–2018 годах, а как телесериал из восьми эпизодов картину показали в 2019-м.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

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После начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля крупные американские кинопроизводители отказались отдавать свои премьеры в российский прокат, что сказалось на посещаемости кинотеатров. Так, на неделе с 21 по 27 апреля, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, было продано 0,8 млн билетов, тогда как 17–24 апреля допандемийного 2019 года — 2,8 млн. Результаты хуже этого года были только в период локдауна 2020-го, когда большинство кинотеатров закрыли.

Кассовые сборы российских кинотеатров на 75% обеспечивали именно зарубежные картины.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Юлия Выродова Юлия Выродова
кинотеатры фильмы сериалы Okko Каро
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