ВТБ продаст еще один бывший актив Банка Москвы

ВТБ хочет продать еще один актив, доставшийся ему от Банка Москвы. Он ищет покупателя на часть бизнес-центра «Святогор IV» на Летниковской улице, за которую хочет выручить не менее 4,5 млрд руб.

Бизнес-центр «Святогор IV» (Фото: АГН «Москва»)

ВТБ выставил на продажу 75,01% в компании «Мегаком», которой принадлежит 13,3 тыс. кв. м в бизнес-центре «Святогор IV» на Летниковской улице рядом со станцией метро «Павелецкая». Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Там же сказано, что помимо доли в компании банк хочет продать и права требования к ней по кредитному договору. Начальная стоимость актива составит 4,48 млрд руб., сами торги пройдут в начале июля.

Представитель ВТБ пояснил РБК, что актив перешел под контроль банка в ходе процесса урегулирования проблемной задолженности Банка Москвы и в настоящее время выставлен на продажу.

Чем известен бизнес-центр

Центр «Святогор IV», площадь которого составляет 32,1 тыс. кв. м, был построен на Летниковской улице в 2009 году. Он входит в состав одноименного комплекса общей площадью 74,6 тыс. кв. м, который включает в себя пять зданий. Его возведением занималось ЗАО «Святогор» (впоследствии сменило название на «Аренда универсал»), конечными бенефициарами которого выступали Владимир Фролов и Виктор Шевченко. По данным системы СПАРК, именно «Святогору» изначально и принадлежал «Мегаком», который впоследствии несколько раз менял собственников.

В 2013 году основным владельцем «Мегакома» стала зарегистрированная на Кипре Brooklime Holdings Limited. Спустя три года она снизила долю до 24,9%, а оставшиеся 75,01% в мае 2016 года получил Банк Москвы. Ранее он был основным кредитором «Мегакома», сообщала газета «Коммерсантъ». Когда-то эту финансовую организацию возглавлял бизнесмен Андрей Бородин, против которого еще в 2010 году было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств Банка Москвы и «злоупотребления полномочиями» за выдачу кредита подконтрольной ему же фирме «Премьер эстейт». В марте 2020 года его признали виновным по ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение чужого имущества, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере) и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Общая сумма вменяемых ему растрат составила более 12 млрд руб. При этом сам Бородин ранее смог получить убежище в Великобритании.

Контроль над Банком Москвы впоследствии получил ВТБ. Доля в «Мегакоме», по данным СПАРК, перешла банку в ноябре 2016 года. У него же в залоге находится и 24,9% Brooklime Holdings Limited.

В 2023 году ВТБ обратился в московский арбитраж с целью взыскания с «Мегакома», АО «Монтем» и Brooklime Holdings Limited 5,9 млрд руб. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось, следующее заседание намечено на середину сентября. В ВТБ пояснили, что предмет иска — взыскание долга по кредиту, выданному «Мегакому». При этом все права требования по данному кредиту также выставлены на продажу в одном лоте с пакетом акций компании.

Кто может выкупить актив

Стартовая стоимость актива кажется завышенной, полагает партнер NF Group Станислав Бибик. Начальная цена на 20–30% превышает рыночную, говорит директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. Маловероятно, что по такой стоимости объект привлечет большое количество инвесторов, считает Бибик.

Впрочем, по словам Бибика, объект может заинтересовать конечных пользователей, которые будут использовать площади для собственного размещения. Это связано с тем, что сейчас на столичном рынке офисов наблюдается нехватка качественных объектов, объясняют консультанты. Так, средняя доля свободных площадей снизилась до минимальных за последние десять лет 5,5% к концу первого полугодия 2024 года, говорит директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев. Впрочем, Бибик отмечает, что новому собственнику, скорее всего, потребуются дополнительные инвестиции в ремонт и модернизацию.

Среди преимуществ объекта руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян называет его расположение. Бизнес-центр находится в составе Павелецкого кластера, который сейчас развивается как новый бизнес-район Москвы и обладает хорошей транспортной доступностью. Кроме того, здесь активно возводится жилая застройка бизнес-класса и выше, напоминает он. Этот район традиционно востребован у арендаторов и инвесторов в офисную недвижимость, резюмирует Платов.