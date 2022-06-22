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Бизнес ,  

«Яндекс» объяснил повышение комиссий для заправок

«Известия»: в Совфеде увидели риск роста цен на бензин из-за повышения комиссии «Яндекса»
«Яндекс» YNDX ₽1 544 +0,67% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

«Яндекс» в конце мая предупредил владельцев АЗС о намерении с июня увеличить комиссию в «Яндекс.Заправках» с 2,39 до 3,59% от суммы чека, сообщил «Известиям» один из адресатов рассылки.

В «Яндексе» пояснили, что анонсировали это изменение еще в ноябре прошлого года, но «по просьбе ряда партнеров» отложили его вступление в силу до весны «из-за сложной ситуации на топливном рынке». «Выросшие операционные издержки из-за роста аудитории сервиса не позволяют больше откладывать выравнивание комиссии», — подчеркнули в компании.

«Яндекс.Заправки» — сервис, с помощью которого водители могут оплачивать бензин на АЗС с помощью смартфона. По данным компании, к нему подключено 8,5 тыс. из примерно 24 тыс. заправок в России. Некоторые из них уже работают по повышенному тарифу.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В Торгово-промышленной палате (ТПП) дополнительную нагрузку на АЗС из-за повышения тарифа оценили в 10 млрд руб. Ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Дмитрий Полохин предположил, что «Яндекс» может влиять на топливный рынок: представлять преимущество своим партнерам, «подсвечивая» их и прокладывая маршруты в навигаторе таким образом, чтобы они пролегали через подключенные к сервису заправки.

По словам зампредседателя наблюдательного совета объединения производителей и продавцов энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, в среднем наценка на 1 л бензина на АЗС — 5–6 руб., на комиссию «Яндексу» уходит 1,5–2 руб. А если тариф вырастет, сервис будет получать с каждого проданного через приложение литра больше 3 руб. Тогда заправки, скорее всего, вынуждены будут повысить цены — на 1,5–2%. Против повышения комиссии выступили и в Российском топливном союзе.

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров заявил изданию, что мера создает риск роста цен на бензин. «Электронный сервис способен физически влиять на маржу АЗС и, самое главное, на конкуренцию на розничном рынке только по одному критерию — возможности заплатить комиссию, которую сейчас пытаются поднять. На мой взгляд, практику работы «Яндекс.Заправок» необходимо всесторонне изучить с точки зрения влияния на топливный рынок», — считает сенатор.

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Комитет по экономической политике направил запросы главе ФАС Максиму Шаскольскому и министру энергетики Николаю Шульгинову, чтобы выяснить их позицию.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В ФАС «Известиям» заявили, что вопрос требует проработки, и пообещали направить свои заключения в Совфед. В Минэнерго сообщили, что изменение розничных цен на уровень не выше инфляции — важная задача для регуляторов. Там отметили, что в последние месяцы топливо в рознице дорожало гораздо ниже уровня инфляции и такая динамика должна сохраниться и в этом году.

Теги
«Яндекс» АЗС цены на бензин

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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