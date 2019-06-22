Huawei через суд потребовала от США вернуть изъятое оборудование

Китайский технологический гигант подал уже второй иск к властям США. В Вашингтоне считают, что оборудование, о котором в нем говорится, Huawei может использовать для шпионажа, в китайской компании это отрицают

Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет Reuters.

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