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Минпромторг запретит госзакупки иностранной мебели до конца 2021 года
Правительство продлит запрет на закупки иностранной мебели для государства до конца 2021 года, постановление об этом разработал Минпромторг. В 2018 году российские производители могли получить из-за ограничений 30 млрд руб.
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) разработало проект постановления правительства о продлении запрета на закупки иностранной мебели государственными и муниципальными учреждениями до 2021 года включительно, сообщили РБК в министерстве. Этот запрет действует с 1 декабря 2017 года и должен был закончится в декабре 2019 года. Он не распространяется на мебель, произведенную в Евразийском экономическом союзе.

На государственные и муниципальные закупки приходится около 15% от общего объема производства российской мебели, который в 2018 году составил 190 млрд руб., указали в министерстве. Госзакупки, по версии Минпромторга, являются хорошим стимулом для развития производства мебельной промышленности. «Запрет на закупки иностранной мебели оказывает положительный эффект на улучшение качества мебельной продукции, расширяет ассортимент, повышает конкурентоспособность отечественных производителей», — сообщил представитель министерства.

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Постановление разработано, но пока не внесено в правительство, уточнили в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева. Предложения продлить запрет в конце прошлого года направила Гордееву Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

«Несмотря на то что российский мебельный рынок преодолел последствия кризиса 2015 года и в течение последних двух лет показывает небольшой, но стабильный рост, отечественная мебельная промышленность по-прежнему нуждается в мерах государственной поддержки», — уверен президент АМДПР Александр Шестаков. По его словам, двухлетний мораторий на госзакупки мебели помог российским предприятиям нарастить объемы производства и продаж. «Однако для реализации программы импортозамещения этого мало», — утверждает Шестаков.

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По оперативным данным АМДПР, по итогам 2018 года объем производства мебели в России увеличился по сравнению с 2017-м на 8%, до 190 млрд руб. Продажи в прошлом году выросли на 30%, до 477,5 млрд руб. Драйвером роста стала, однако, не российская, а импортная продукция: объем продаж мебели иностранного производства в России в 2018 году вырос на 45%, а мебели отечественного производства и выпущенной в странах СНГ — на 18%. Крупнейшим импортером в Россию стал Китай, из которого в прошлом году было поставлено мебели на 54 млрд руб. «Растущая динамика продаж иностранной мебели сказалась на структуре внутреннего мебельного рынка. В 2018 году доли российской и импортной мебели практически сравнялись и составили 51 и 49% соответственно, и не исключено, что по итогам 2019 года иностранные производители переиграют отечественных», — говорит Шестаков.

Кроме продления существующего запрета на госзакупки мебели АМДПР предлагала распространить запрет на организации с государственным участием более 50%. В аппарате Гордеева пояснили, что Минпромторгу было поручено проработать это предложение. В министерстве уточнили, что сейчас планируется продление запрета на закупки мебели только по 44-ФЗ, то есть для государственных учреждений. Таким образом, на компании с госучастием запрет решено не распространять. По оценке АМДПР, если бы запрет распространился на закупки компаниями с госучастием, естественными монополиями и унитарными предприятиями, российские производители за два года получили бы более 85 млрд руб.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Елена Сухорукова
Теги: мебель, Минпромторг, госзакупки
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