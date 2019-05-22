Минпромторг запретит госзакупки иностранной мебели до конца 2021 года

Правительство продлит запрет на закупки иностранной мебели для государства до конца 2021 года, постановление об этом разработал Минпромторг. В 2018 году российские производители могли получить из-за ограничений 30 млрд руб.

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Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) разработало проект постановления правительства о продлении запрета на закупки иностранной мебели государственными и муниципальными учреждениями до 2021 года включительно, сообщили РБК в министерстве. Этот запрет действует с 1 декабря 2017 года и должен был закончится в декабре 2019 года. Он не распространяется на мебель, произведенную в Евразийском экономическом союзе.

На государственные и муниципальные закупки приходится около 15% от общего объема производства российской мебели, который в 2018 году составил 190 млрд руб., указали в министерстве. Госзакупки, по версии Минпромторга, являются хорошим стимулом для развития производства мебельной промышленности. «Запрет на закупки иностранной мебели оказывает положительный эффект на улучшение качества мебельной продукции, расширяет ассортимент, повышает конкурентоспособность отечественных производителей», — сообщил представитель министерства.

Постановление разработано, но пока не внесено в правительство, уточнили в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева. Предложения продлить запрет в конце прошлого года направила Гордееву Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

«Несмотря на то что российский мебельный рынок преодолел последствия кризиса 2015 года и в течение последних двух лет показывает небольшой, но стабильный рост, отечественная мебельная промышленность по-прежнему нуждается в мерах государственной поддержки», — уверен президент АМДПР Александр Шестаков. По его словам, двухлетний мораторий на госзакупки мебели помог российским предприятиям нарастить объемы производства и продаж. «Однако для реализации программы импортозамещения этого мало», — утверждает Шестаков.