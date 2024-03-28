Посольство Румынии уточнило, когда начнет выдавать россиянам шенген
Румыния впервые начнет оформлять россиянам шенгенские визы с 31 марта, заявление можно будет подать во всех консульствах страны на территории России, передает ТАСС со ссылкой на посольство республики в Москве.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила со ссылкой на посольство Болгарии в Москве, что страна, а также Румыния, будут выдавать российским туристам шенгенские визы, начиная с 1 апреля.
В румынской дипмиссии пояснили, что единые визы, выданные страной после 31 марта, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Принимать заявления будут все консульские учреждения на территории России, добавили в представительстве. У Румынии есть посольство в Москве, а также два консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Национальные визы, полученные россиянами до 31 марта 2024 года, позволят им посещать Румынию на протяжении всего срока их действия. Обладателей виз, разрешающих два и более въездов, также пустят в Болгарию и на Кипр, согласно решению ЕС № 565/2014, уточнили в посольстве.
В конце 2023 года Совет ЕС одобрил для Болгарии и Румынии «частичный Шенген». С 31 марта 2024 года страны частично присоединятся к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для путешествий между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгена будет упразднен. Сохранятся только проверки на сухопутных границах.
После присоединения к соглашению Болгария и Румыния начнут выдавать вместо национальных виз единые шенгенские визы типа C. Для получения шенгена гражданам России придется сдавать биометрию. Дни пребывания в этих странах для них будут учитываться как проведенные в Шенгенской зоне.
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