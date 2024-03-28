 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посольство Румынии уточнило, когда начнет выдавать россиянам шенген

Посольство Румынии впервые начнет выдавать россиянам шенгенские визы 31 марта

Румыния впервые начнет оформлять россиянам шенгенские визы с 31 марта, заявление можно будет подать во всех консульствах страны на территории России, передает ТАСС со ссылкой на посольство республики в Москве.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила со ссылкой на посольство Болгарии в Москве, что страна, а также Румыния, будут выдавать российским туристам шенгенские визы, начиная с 1 апреля.

В румынской дипмиссии пояснили, что единые визы, выданные страной после 31 марта, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Принимать заявления будут все консульские учреждения на территории России, добавили в представительстве. У Румынии есть посольство в Москве, а также два консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Болгария и Румыния начнут выдавать россиянам шенгенские визы с 1 апреля
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Национальные визы, полученные россиянами до 31 марта 2024 года, позволят им посещать Румынию на протяжении всего срока их действия. Обладателей виз, разрешающих два и более въездов, также пустят в Болгарию и на Кипр, согласно решению ЕС № 565/2014, уточнили в посольстве.

В конце 2023 года Совет ЕС одобрил для Болгарии и Румынии «частичный Шенген». С 31 марта 2024 года страны частично присоединятся к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для путешествий между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгена будет упразднен. Сохранятся только проверки на сухопутных границах.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

После присоединения к соглашению Болгария и Румыния начнут выдавать вместо национальных виз единые шенгенские визы типа C. Для получения шенгена гражданам России придется сдавать биометрию. Дни пребывания в этих странах для них будут учитываться как проведенные в Шенгенской зоне.

Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео

На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото

Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности

Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика

Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка

СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»

Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут

Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет

Теги
Румыния шенгенские визы
Материалы по теме
Болгария и Румыния начнут выдавать россиянам шенгенские визы с 1 апреля
Политика
Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о золоте Бухареста
Политика
В Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 27 мар, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 27 мар, 17:15
Польша удвоила обязательства в инициативе Чехии по снарядам для Украины Политика, 06:45
Посольство Румынии уточнило, когда начнет выдавать россиянам шенген Политика, 06:20
Крупнейший мировой производитель кирпича продал свои заводы в России Бизнес, 06:14
Eesti Ekspress узнала об аресте в Эстонии журналистки Светланы Бурцевой Политика, 05:45
В ООН сообщили о пытках российских военнопленных на Украине Политика, 05:33
Минобороны Польши уволило генерала из-за «новой информации» разведки Политика, 05:20
Шольц заявил, что в Германии не знали о подготовке теракта в «Крокусе» Политика, 05:18
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Россияне вернули 100 тысяч билетов на концерты после теракта в «Крокусе» Технологии и медиа, 05:16
В Ростове арестовали вербовщиков в экстремистскую организацию «Алля-Аят» Общество, 05:08
Путин призвал беречь единство российского народа Общество, 04:40
США выдали России обвиняемого в похищении и истязании дочери Общество, 04:21
На Сахалине осудили создателя и участника экстремистской организации Политика, 04:03
В МВД рассказали о том, как установили машину террористов в «Крокусе» Общество, 03:49
Власти Украины сообщили о взрывах в Запорожье Политика, 03:32