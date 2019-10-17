Глава Disney и основатель Netflix: самые влиятельные люди Голливуда

7-е место. Синди Холланд, Скотт Стубер и Бела Баджария

На фото: Бела Баджария

Должности: Холланд — вице-президент по оригинальному контенту, Стубер — руководитель отдела оригинальных фильмов, Баджария — вице-президент по международному оригинальному контенту Netflix

Обоснование места в рейтинге: «Холланд привела Netflix к росту, курируя такие сериалы, как «Когда они нас увидят» и «Жизни матрешки» и такие народные хиты, как «Очень странные дела». Баджария <…> заняла в марте пост главы по международному контенту, курируя все неанглоязычные оригинальные проекты и контент-команды в Европе, на Среднем Востоке, в Африке, Индии и Латинской Америке, по мере того как охват компании становится все более глобальным. Стубер занимается фильмами, руководя четырьмя направлениями (большие бюджеты, инди, документальное кино и международный контент), производящими до 60 лент в год»

Место в рейтинге 2018 года: Холланд и Стубер были на 9-м месте