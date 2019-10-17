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Глава Disney и основатель Netflix: самые влиятельные люди Голливуда

Издание The Hollywood Reporter определило самых влиятельных людей в индустрии развлечений. Первая тройка рейтинга не изменилась по сравнению с прошлым годом. Лидером четвертый раз подряд стал глава компании Disney Роберт Айгер. Кто еще вошел в первую десятку — в обзоре РБК
1-е место. Роберт Айгер
Фото: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

Должность: президент и генеральный директор The Walt Disney Co.

Обоснование места в рейтинге: «В современном Голливуде все еще нет такого человека, который бы сочетал коммерческое видение и творческую хватку так, как Айгер»

Место в рейтинге 2018 года: 1-е

2-е место. Рид Гастингс и Тед Сарандос
Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Должности: Гастингс (на фото слева) — основатель, Сарандос — директор по контенту компании Netflix

Обоснование места в рейтинге: «Даже несмотря на то что Disney, WarnerMedia и NBCUniversal включились в битву стриминговых сервисов, изначальный новатор, начитывающий почти 152 млн подписчиков и почти $15 млрд бюджета на производство контента, пользуется огромным преимуществом»

Место в рейтинге 2018 года: 2-е

3-е место. Брайан Робертс и Стив Бурке
Фото: Richard Drew / AP

Должности: Робертс (на фото слева) — генеральный директор корпорации Comcast, Бурке — генеральный директор компании NBCUniversal

Обоснование места в рейтинге: «Робертсу удалось выбить европейского гиганта индустрии развлечений Sky из рук у Руперта Мердока, заплатив $38,8 млрд за контрольный пакет. <…> При Sky, ставшей третьей составляющей империи Comcast и NBCU — компания насчитывает 184 тыс. сотрудников и приносит более $110 млрд ежегодно»

Место в рейтинге 2018 года: 3-е

4-е место. Шери Редстоун
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Должность: глава медиахолдинга ViacomCBS

Обоснование места в рейтинге: «Так как новая компания [объединившая Viacom и CBS] оценивается примерно в $31 млрд (сравните с Netflix и $125 млрд), ждем, что Редстоун пойдет на новые покупки медиаактивов».

Место в рейтинге 2018 года: 5-е

5-е место. Кевин Фейдж
Фото: Patrick Fallon / Bloomberg

Должность: президент и креативный директор Marvel Studios

Обоснование места в рейтинге: «Самый важный сотрудник Disney, который не носит фамилию Айгер и, возможно, самый успешный кинопродюсер всех времен»

Место в рейтинге 2018 года: 6-е

6-е место. Джон Станки
Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Должность: глава WarnerMedia

Обоснование места в рейтинге: Станки был главой WarnerMedia с момента приобретения [компании конгломератом AT&T] и получил должность главного директора по производству AT&T 1 октября, что делает его кандидатом в преемники Рэндалла Стивенсона на посту председателя совета директоров AT&T»

Место в рейтинге 2018 года: 4-е

7-е место. Синди Холланд, Скотт Стубер и Бела Баджария
Фото: Birdie Thompson / Zuma / ТАСС

На фото: Бела Баджария

Должности: Холланд — вице-президент по оригинальному контенту, Стубер — руководитель отдела оригинальных фильмов, Баджария — вице-президент по международному оригинальному контенту Netflix

Обоснование места в рейтинге: «Холланд привела Netflix к росту, курируя такие сериалы, как «Когда они нас увидят» и «Жизни матрешки» и такие народные хиты, как «Очень странные дела». Баджария <…> заняла в марте пост главы по международному контенту, курируя все неанглоязычные оригинальные проекты и контент-команды в Европе, на Среднем Востоке, в Африке, Индии и Латинской Америке, по мере того как охват компании становится все более глобальным. Стубер занимается фильмами, руководя четырьмя направлениями (большие бюджеты, инди, документальное кино и международный контент), производящими до 60 лент в год»

Место в рейтинге 2018 года: Холланд и Стубер были на 9-м месте

8-е место. Питер Райс
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Должность: глава Walt Disney TV

Обоснование места в рейтинге: «После того как Disney поглотил большую часть активов 21st Century Fox, портфель бывшего руководителя Fox раздулся и включает четыре студии (20th TV, ABC Studios, Fox 21, FX Productions) и 11 сетей (в том числе ABC, FX, National Geographic and Disney Channel) плюс ABC News»

Место в рейтинге 2018 года: 8-е

9-е место. Кевин Майер
Фото: Jesse Grant / Getty Images for Disney

Должность: глава потребительского и международного подразделений Walt Disney Co.

Обоснование места в рейтинге: «С приближением запуска Disney+ 12 ноября перед майером встает задача Майера убедиться, что сервис станет прибыльным к 2024 году»

Место в рейтинге 2018 года: 11-е

10-е место. Алан Хорн и Алан Бергман
Фото: Dan Steinberg / AP

На фото: Алан Бергман (слева) и Алан Хорн

Должности: руководители The Walt Disney Studios

Обоснование места в рейтинге: «Встречайте голливудских миллиардеров — товарищей по работе: Хорна, креативный мозг, и Бергмана, парня, который следит за тем, чтоб поезда ехали»

Место в рейтинге 2018 года: 13-е

Теги: мультимедиа, Голливуд, Disney, Netflix
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