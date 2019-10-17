Глава Disney и основатель Netflix: самые влиятельные люди Голливуда

Издание The Hollywood Reporter определило самых влиятельных людей в индустрии развлечений. Первая тройка рейтинга не изменилась по сравнению с прошлым годом. Лидером четвертый раз подряд стал глава компании Disney Роберт Айгер. Кто еще вошел в первую десятку — в обзоре РБК
Должность: президент и генеральный директор The Walt Disney Co.
Обоснование места в рейтинге: «В современном Голливуде все еще нет такого человека, который бы сочетал коммерческое видение и творческую хватку так, как Айгер»
Место в рейтинге 2018 года: 1-е
Должности: Гастингс (на фото слева) — основатель, Сарандос — директор по контенту компании Netflix
Обоснование места в рейтинге: «Даже несмотря на то что Disney, WarnerMedia и NBCUniversal включились в битву стриминговых сервисов, изначальный новатор, начитывающий почти 152 млн подписчиков и почти $15 млрд бюджета на производство контента, пользуется огромным преимуществом»
Место в рейтинге 2018 года: 2-е
Должности: Робертс (на фото слева) — генеральный директор корпорации Comcast, Бурке — генеральный директор компании NBCUniversal
Обоснование места в рейтинге: «Робертсу удалось выбить европейского гиганта индустрии развлечений Sky из рук у Руперта Мердока, заплатив $38,8 млрд за контрольный пакет. <…> При Sky, ставшей третьей составляющей империи Comcast и NBCU — компания насчитывает 184 тыс. сотрудников и приносит более $110 млрд ежегодно»
Место в рейтинге 2018 года: 3-е
Должность: глава медиахолдинга ViacomCBS
Обоснование места в рейтинге: «Так как новая компания [объединившая Viacom и CBS] оценивается примерно в $31 млрд (сравните с Netflix и $125 млрд), ждем, что Редстоун пойдет на новые покупки медиаактивов».
Место в рейтинге 2018 года: 5-е
Должность: президент и креативный директор Marvel Studios
Обоснование места в рейтинге: «Самый важный сотрудник Disney, который не носит фамилию Айгер и, возможно, самый успешный кинопродюсер всех времен»
Место в рейтинге 2018 года: 6-е
Должность: глава WarnerMedia
Обоснование места в рейтинге: Станки был главой WarnerMedia с момента приобретения [компании конгломератом AT&T] и получил должность главного директора по производству AT&T 1 октября, что делает его кандидатом в преемники Рэндалла Стивенсона на посту председателя совета директоров AT&T»
Место в рейтинге 2018 года: 4-е
На фото: Бела Баджария
Должности: Холланд — вице-президент по оригинальному контенту, Стубер — руководитель отдела оригинальных фильмов, Баджария — вице-президент по международному оригинальному контенту Netflix
Обоснование места в рейтинге: «Холланд привела Netflix к росту, курируя такие сериалы, как «Когда они нас увидят» и «Жизни матрешки» и такие народные хиты, как «Очень странные дела». Баджария <…> заняла в марте пост главы по международному контенту, курируя все неанглоязычные оригинальные проекты и контент-команды в Европе, на Среднем Востоке, в Африке, Индии и Латинской Америке, по мере того как охват компании становится все более глобальным. Стубер занимается фильмами, руководя четырьмя направлениями (большие бюджеты, инди, документальное кино и международный контент), производящими до 60 лент в год»
Место в рейтинге 2018 года: Холланд и Стубер были на 9-м месте
Должность: глава Walt Disney TV
Обоснование места в рейтинге: «После того как Disney поглотил большую часть активов 21st Century Fox, портфель бывшего руководителя Fox раздулся и включает четыре студии (20th TV, ABC Studios, Fox 21, FX Productions) и 11 сетей (в том числе ABC, FX, National Geographic and Disney Channel) плюс ABC News»
Место в рейтинге 2018 года: 8-е
Должность: глава потребительского и международного подразделений Walt Disney Co.
Обоснование места в рейтинге: «С приближением запуска Disney+ 12 ноября перед майером встает задача Майера убедиться, что сервис станет прибыльным к 2024 году»
Место в рейтинге 2018 года: 11-е
На фото: Алан Бергман (слева) и Алан Хорн
Должности: руководители The Walt Disney Studios
Обоснование места в рейтинге: «Встречайте голливудских миллиардеров — товарищей по работе: Хорна, креативный мозг, и Бергмана, парня, который следит за тем, чтоб поезда ехали»
Место в рейтинге 2018 года: 13-е