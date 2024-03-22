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Пушилин сообщил о скором «заходе» маркетплейсов в Донбасс

Пушилин: маркетплейсы в скором времени начнут работу в республиках Донбасса
В республиках Донбасса в скором времени начнут работу маркетплейсы, в частности, уже есть решение по поводу Ozon и Wildberries, заявил Пушилин. По его словам, получены запросы на предоставление помещений
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Маркетплейсы Ozon и Wildberries начнут работу в Донецкой и Луганской республиках в ближайшее время, решение по этому поводу уже принято, заявил глава ДНР Денис Пушилин журналистам на площадке форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий».

«В частности, по Ozon и Wildberries уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идет проработка технической составляющей», — сказал он (цитата по ТАСС).

В пресс-службе Ozon отказались от комментариев. РБК направил запрос в Wildberries.

Донецкая и Луганская народные республики вместе с Запорожской и Херсонской областями вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдума.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В прошлом феврале «Ведомости» писали, что в новых регионах работают серые курьерские фирмы, которые взимают комиссию за доставку товаров из маркетплейсов с покупателей. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров пояснял: «Выход в новые регионы для маркетплейсов сопряжен с неоправданно большими рисками в связи с невозможностью в условиях продолжения СВО (специальной военной операции. — РБК) гарантировать безопасность сотрудников курьерских служб или ПВЗ (пунктов выдачи заказов. — РБК)».

По мнению Овчинникова, у маркетплейсов нет стимула бороться с серыми курьерскими сервисами, поскольку их наличие снижает риск появления или усиления в Донбассе локальных игроков.

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