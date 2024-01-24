ФАС признала Ozon и Wilberries коллективными монополистами

Ozon и Wildberries занимают 80% российского рынка, что говорит о их доминирующем положении, заявил глава ФАС. Потребители и компании жалуются на работу маркетплейсов, однако устранение нарушений может быть только добровольное

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Wildberries и Ozon вместе занимают 80% рынка, что говорит о «доминирующем положении». Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, передает ТАСС.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка», — сказал Шаскольский.

По его словам, на маркетплейсы поступает много жалоб от потребителей и компаний. «Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов», — добавил он.

Глава ФАС добавил, что «сейчас действует 448-е постановление», которым вводится мораторий на проверки IT-компаний. Поэтому специалисты ведомства просят компании добровольно устранить нарушения — «изучаем практики, направляем письма, проводим совещания». Шаскольский рассчитывет, что результат этой работы будет положительный.