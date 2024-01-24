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ФАС признала Ozon и Wilberries коллективными монополистами

ФАС: Ozon и Wilberries занимают больше 80% рынка
Ozon и Wildberries занимают 80% российского рынка, что говорит о их доминирующем положении, заявил глава ФАС. Потребители и компании жалуются на работу маркетплейсов, однако устранение нарушений может быть только добровольное
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Wildberries и Ozon вместе занимают 80% рынка, что говорит о «доминирующем положении». Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, передает ТАСС.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка», — сказал Шаскольский.

По его словам, на маркетплейсы поступает много жалоб от потребителей и компаний. «Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов», — добавил он.

Глава ФАС добавил, что «сейчас действует 448-е постановление», которым вводится мораторий на проверки IT-компаний. Поэтому специалисты ведомства просят компании добровольно устранить нарушения — «изучаем практики, направляем письма, проводим совещания». Шаскольский рассчитывет, что результат этой работы будет положительный. 

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Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК
Согласно данным Росстата, в ноябре 2023 года объем интернет-продаж крупных и средних торговых организаций вырос на 13% по отношению к октябрю и на 29,4% по сравнению с ноябрем 2022 года. При этом доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли данных компаний увеличилась с 9,7% до 9,9% за один год. Лидерами среди российских интернет-компаний были Ozon и Wildberries.

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Теги
Россия ФАС маркетплейс монополия OZON Wildberries
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