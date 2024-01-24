ФАС признала Ozon и Wilberries коллективными монополистами
Wildberries и Ozon вместе занимают 80% рынка, что говорит о «доминирующем положении». Об этом заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, передает ТАСС.
«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка», — сказал Шаскольский.
По его словам, на маркетплейсы поступает много жалоб от потребителей и компаний. «Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов», — добавил он.
Глава ФАС добавил, что «сейчас действует 448-е постановление», которым вводится мораторий на проверки IT-компаний. Поэтому специалисты ведомства просят компании добровольно устранить нарушения — «изучаем практики, направляем письма, проводим совещания». Шаскольский рассчитывет, что результат этой работы будет положительный.
данным Росстата, в ноябре 2023 года объем интернет-продаж крупных и средних торговых организаций вырос на 13% по отношению к октябрю и на 29,4% по сравнению с ноябрем 2022 года. При этом доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли данных компаний увеличилась с 9,7% до 9,9% за один год. Лидерами среди российских интернет-компаний были Ozon и Wildberries.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы