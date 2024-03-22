Россияне побили пятилетний рекорд по покупке тестов на беременность
За первые десять недель 2024 года россияне потратили более 612 млн руб. на покупку тестов на беременность, что превышает показатели за аналогичный период в предыдущие пять лет, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group (есть в распоряжении РБК). В частности, по отношению к 2023 году продажи в этой категории товаров выросли на 20,3%.
Согласно исследованию DSM Group, в 2023 году объем расходов россиян на тесты на беременность составлял более 508 млн руб., в 2022-м — более 585 млн руб., в 2021 году — более 551 млн руб., в 2020-м — более 572 млн руб., в 2019 году — более 559 млн руб. В натуральном выражении за первые десять недель 2024-го было продано более 4 млн упаковок, что на 12,6% больше показателей прошлого года.
РБК направил запрос в пресс-службы аптек «Аптеки Столички», «Доктор Столетов», АСНА, «Ригла», «Здравсити», а также сети «36,6».
Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк связал результаты исследования со стабилизацией ситуации в России, пишут «Ведомости». По его словам, в последние годы россияне откладывали рождение детей из-за пандемии коронавируса и начала военной операции на Украине, однако к 2024-му «все тревоги исчезли». Шуляк спрогнозировал рост числа желающих завести детей по сравнению с предыдущими годами.
Согласно предварительным оценкам Росстата, количество новорожденных детей в России за 2023 год составило 1,264 млн, что стало наименьшим показателем с 1999-го. В ведомстве также спрогнозировали снижение рождаемости к 2027 году до 1,14 млн детей, после чего ожидается рост.
В июне 2022 года президент России Владимир Путин называл крайне сложной демографическую ситуацию в стране. По его словам, проблема приобрела системообразующий экономический характер после пандемии. В Кремле также поднимали этот вопрос в прошлом году, связав падение рождаемости с «соединением» демографических ям со времен Великой Отечественной войны и 1990-х.
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В России действуют меры господдержки семей с детьми, в том числе материнский капитал — 630,4 тыс. руб. при рождении первого ребенка и 833 тыс. руб. при рождении второго, единовременная выплата в размере 24,6 тыс. руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком — 9227,24 руб., а также выплата в размере 450 тыс. руб. на ипотеку многодетным семьям.
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