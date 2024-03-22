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Россияне побили пятилетний рекорд по покупке тестов на беременность

DSM Group: в России продажи тестов на беременность побили пятилетний рекорд
За первые десять недель 2024 года продажи тестов на беременность превысили 4 млн упаковок, а расходы на них россиян составили более 612 млн руб., говорится в исследовании DSM Group. Это превысило показатели предыдущих пяти лет
Фото: sirtravelalot / Shutterstock
Фото: sirtravelalot / Shutterstock

За первые десять недель 2024 года россияне потратили более 612 млн руб. на покупку тестов на беременность, что превышает показатели за аналогичный период в предыдущие пять лет, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group (есть в распоряжении РБК). В частности, по отношению к 2023 году продажи в этой категории товаров выросли на 20,3%.

Согласно исследованию DSM Group, в 2023 году объем расходов россиян на тесты на беременность составлял более 508 млн руб., в 2022-м — более 585 млн руб., в 2021 году — более 551 млн руб., в 2020-м — более 572 млн руб., в 2019 году — более 559 млн руб. В натуральном выражении за первые десять недель 2024-го было продано более 4 млн упаковок, что на 12,6% больше показателей прошлого года.

РБК направил запрос в пресс-службы аптек «Аптеки Столички», «Доктор Столетов», АСНА, «Ригла», «Здравсити», а также сети «36,6».

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк связал результаты исследования со стабилизацией ситуации в России, пишут «Ведомости». По его словам, в последние годы россияне откладывали рождение детей из-за пандемии коронавируса и начала военной операции на Украине, однако к 2024-му «все тревоги исчезли». Шуляк спрогнозировал рост числа желающих завести детей по сравнению с предыдущими годами.

В России выросли рождаемость и смертность
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Фото:Сергей Савостьянов / РИА Новости

Согласно предварительным оценкам Росстата, количество новорожденных детей в России за 2023 год составило 1,264 млн, что стало наименьшим показателем с 1999-го. В ведомстве также спрогнозировали снижение рождаемости к 2027 году до 1,14 млн детей, после чего ожидается рост.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин называл крайне сложной демографическую ситуацию в стране. По его словам, проблема приобрела системообразующий экономический характер после пандемии. В Кремле также поднимали этот вопрос в прошлом году, связав падение рождаемости с «соединением» демографических ям со времен Великой Отечественной войны и 1990-х.

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В России действуют меры господдержки семей с детьми, в том числе материнский капитал — 630,4 тыс. руб. при рождении первого ребенка и 833 тыс. руб. при рождении второго, единовременная выплата в размере 24,6 тыс. руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком — 9227,24 руб., а также выплата в размере 450 тыс. руб. на ипотеку многодетным семьям.

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Россия беременность рождение Дети
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