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Минэнерго предложило запретить полеты над объектами ТЭК

«Ведомости»: Минэнерго предложило запретить полеты над объектами ТЭК
Исключение хотят сделать для летательных аппаратов, защищающих объекты топливно-энергетического комплекса, и самолетов с главами государств и правительств. В декабре Путин разрешил частной охране уничтожать дроны на объектах ТЭК
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минэнерго разработало проект постановления, который предлагает установить зону ограничения полетов«по границам воздушной части безопасности» объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. Там будут запрещены полеты любых воздушных судов, газовых, тепловых или комбинированных аэростатов (или дирижаблей) и шаров-зондов.

Исключение сделают для летательных аппаратов, предназначенных для защиты таких объектов, и рейсов с литерами «А» и «К» (присваиваются рейсам президента и премьер-министра России; самолетам с лидерами других стран, главами правительств и правительственных делегаций). Также летать над предприятиями ТЭК смогут воздушные суда, которым выдаст разрешение Объединенный координационный центр. Создать его предлагают ФСБ при участии Росгвардии, Минобороны, МВД, Минтранса, Минэнерго.

Министерство предлагает закрепить в правилах, что пределы зоны безопасности распространяются не только на наземное и водное, но и на воздушное пространство. Полностью бесполетную зону над объектами ТЭК, считают в ведомстве, нужно ввести только в качестве «специальной меры защиты» таких объектов. Следить за соблюдением правил будут «силы и средства» федеральных органов исполнительной власти вместе с региональным центром Единой системы организации воздушного движения в Ростове-на-Дону.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В Минэнерго сообщили изданию, что сейчас в законодательстве нет специальных нормы по ограничению полетов беспилотников над объектами ТЭК. Правительство поручало проработать вопрос о введении этой меры осенью 2022 года, писали «Известия». В конце декабря 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет частной охране объектов ТЭК уничтожать дроны; ранее такое право было только у силовых структур, ведомственной охраны и частных предприятий, которые работают на объектах с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. При этом, как отмечалось в пояснительной записке, более 80% объектов ТЭК охраняют именно частные охранные организации.

Соавтор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отмечала, что за первое полугодие 2023 года было организовано около 45 диверсий в отношении объектов топливо-энергетического комплекса.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
бесполетная зона Минэнерго ТЭК воздушные суда беспилотники
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