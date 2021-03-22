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«Газпром» запланировал возродить свой СПГ-долгострой в Арктике

«Газпром» GAZP ₽222,28 -1,38% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Газпром» рассматривает возможность строительства завода по производству сжиженного природного газа, ресурсной базой для которого выступит Штокмановское месторождение в Баренцевом море. Об этом говорится в утвержденной правительством долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа (СПГ).

В документе сказано, что в 2020 году компания провела прединвестиционное исследование, оценочная мощность будущего предприятия составит до 30 млн тонн в год.

«По проекту планируется выполнение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для целей повышения эффективности и импортозамещения зарубежного оборудования и технологий», — говорится в программе.

Освоение Штокмановского газоконденсаторного месторождения, чьи запасы составляют 3,9 трлн куб. м., неоднократно откладывалось из-за изменения технических и финансовых параметров проекта.

Как писал ТАСС в феврале этого года, «Газпром» не отказался от идеи разработки месторождения — она может начаться в 2029 году. До этого Минэнерго сообщало, что освоение запасов газа в Баренцевом море ожидается не ранее 2025 года.

РБК направил запрос в «Газпром».

Материал дополняется. 

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Автор
Михаил Котляр
Газпром Штокмановское месторождение газ Арктика
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