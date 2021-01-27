Минприроды поддержало идею отменить экоэкспертизу скважин в Арктике

Глава министерства Александр Козлов заявил, что предложения отменить действующие нормы, согласно которым государственная экологическая экспертиза обязательна для всех строек в Арктике, «убедительны и поддержаны»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минприроды считает возможным отменить норму об обязательном проведении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) буровых скважин в Арктике. Об этом заявил на совещании с представителями компаний-недропользователей глава ведомства Александр Козлов, передает корреспондент РБК.

«Вы предлагаете вывести из экологической экспертизы проектную документацию буровых скважин. Я понимаю, что вы зажаты сроками, определенными лицензиями на пользование недрами, сезонностью проведения работ. А обязательность экологической экспертизы потребует дополнительного времени — минимум четырех месяцев», — отметил министр.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» Игорь Сечин, Вагит Алекперов и Александр Дюков пожаловались главе правительства Михаилу Мишустину на необходимость проводить ГЭЭ проектной документации буровых скважин в Арктике. Требование об этом, введенное вступившим в силу в 2020 году законом «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», в письме было названо избыточным и препятствующим задачам социально-экономического развития региона.

«Под угрозой срыва также окажутся планы разработки новых нефтегазовых провинций и трудноизвлекаемых запасов, значительная часть которых расположена в Арктике», — процитировала газета отрывок из письма нефтяников.

На совещании 27 января Козлов заявил, что вопрос о смягчении требований о проведении ГЭЭ для некоторых объектов в Арктике поднимают и губернаторы северных регионов.