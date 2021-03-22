Ретейлеры предупредили о росте цен на одежду к лету

Это связано с ростом стоимости материалов, в том числе хлопка, который с начала этого года подорожал на 30–35%. Торговые компании будут постепенно индексировать цены, считают эксперты

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Цены на одежду, обувь и аксессуары в России могут вырасти к летнему сезону, предупредили ретейлеры на рынке моды, пишет «Коммерсантъ». Подорожание связано с повышением закупочных цен, в том числе на хлопок, стоимость которого выросла на 20–35%, сообщила изданию руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн. По ее прогнозу, конечная цена изделий из хлопка вырастет на 20–30%.

Такой же прогноз дал основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов. По его словам, цены на трикотажное полотно выросли пропорционально стоимости хлопка — на 20–30%, на другие материалы — до 20%. Пименов указал, что стоимость материалов привязана к курсу доллара. «Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», — объясняет он.

В Минпромторге подтвердили изданию, что с начала 2021 года хлопок подорожал на 30–35%. Причина этого — завышенные инфляционные ожидания на мировых рынках и рост цен на все биржевые виды сырья, указали в ведомстве. Там отметили, что россияне не носят хлопковую одежду в чистом виде: в основном на рынке представлены товары, материалы которых состоят в том числе из вискозы, синтетических нитей, льна или технической конопли.

Также растут цены на материалы из нефтепродуктов — примерно на 20%, сообщил Заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин. В первую очередь речь идет о полиуретане, из которого производится, например, экокожа, стельки и подошвы. Кроме того, стоимость доставки продукции из Азии с начала пандемии выросла в шесть раз, рассказал он.