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Бизнес ,  
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Ретейлеры предупредили о росте цен на одежду к лету

Это связано с ростом стоимости материалов, в том числе хлопка, который с начала этого года подорожал на 30–35%. Торговые компании будут постепенно индексировать цены, считают эксперты
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Цены на одежду, обувь и аксессуары в России могут вырасти к летнему сезону, предупредили ретейлеры на рынке моды, пишет «Коммерсантъ». Подорожание связано с повышением закупочных цен, в том числе на хлопок, стоимость которого выросла на 20–35%, сообщила изданию руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн. По ее прогнозу, конечная цена изделий из хлопка вырастет на 20–30%.

Такой же прогноз дал основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов. По его словам, цены на трикотажное полотно выросли пропорционально стоимости хлопка — на 20–30%, на другие материалы — до 20%. Пименов указал, что стоимость материалов привязана к курсу доллара. «Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», — объясняет он.

В Минпромторге подтвердили изданию, что с начала 2021 года хлопок подорожал на 30–35%. Причина этого — завышенные инфляционные ожидания на мировых рынках и рост цен на все биржевые виды сырья, указали в ведомстве. Там отметили, что россияне не носят хлопковую одежду в чистом виде: в основном на рынке представлены товары, материалы которых состоят в том числе из вискозы, синтетических нитей, льна или технической конопли.

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Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Также растут цены на материалы из нефтепродуктов — примерно на 20%, сообщил Заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин. В первую очередь речь идет о полиуретане, из которого производится, например, экокожа, стельки и подошвы. Кроме того, стоимость доставки продукции из Азии с начала пандемии выросла в шесть раз, рассказал он.

Рост цен потребители почувствуют уже летом, заметно могут подорожать коллекции российских брендов, сообщила Кофманн. Основной массив брендов отшивал летнюю коллекцию прошлой осенью, в момент пиковых значений доллара и евро, отметил Пименов. Президент Baon Илья Ярошенко считает, что рост цен особенно будет заметен в осенне-зимний сезон.

Опрошенные изданием участники рынка утверждают, что будут сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли.В Wildberries считают, что индексация будет постепенной, поскольку сейчас производители распродают прошлогодние коллекции. По мнению гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, участники рынка, особенно в массовом сегменте, будут повышать цены постепенно, закупая более дешевые и простые товары и сокращая расходы на развитие.

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Ретейлеры предупредили о росте цен на непродовольственные товары
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В феврале Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о возможном росте цен на непродовольственные товары. По данным ретейлеров, это произойдет из-за подорожания контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом. В частности, цена контейнерной транспортировки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии в порты Дальнего Востока выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Некоторые импортные товары уже подорожали, в первую очередь это коснулось бытовой техники и электроники, отметили в АКОРТ.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, включает в том числе Samsung, LG, Whirlpool) Антон Гуськов указал, что Россия закупает в Китае и Юго-Восточной Азии не только электронику, но и комплектующие для крупной бытовой техники, которую производят внутри страны. Он не исключил, что подорожание так или иначе коснется всех товаров. Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова сообщала, что, после того как закончатся запасы торговых сетей на складах, бытовая техника и электроника подорожают на 20%, а одежда, обувь и игрушки — на 5–7%.

Автор
Анастасия Батманова
одежда розничная торговля
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