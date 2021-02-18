Ретейлеры предупредили о росте цен на непродовольственные товары

Это произойдет из-за резкого подорожания контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом, считает АКОРТ. По мнению экспертов, больше всего подорожают бытовая техника и электроника — на 20%

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о возможном росте цен на непродовольственные товары, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации в Минпромторг.

В ассоциации считают, что это произойдет из-за подорожания контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом. По данным ретейлеров, цена контейнерной транспортировки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии в порты Дальнего Востока выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Транспортировка в балтийские порты подорожала в 3,1 раза по сравнению с октябрем 2020-го. То же коснулось и железнодорожных поставок.

АКОРТ в письме Минпромторгу просит ведомство учитывать стоимость логистики при анализе динамики цен на товары у ретейлеров. В ассоциации не уточнили, когда и насколько следует ожидать роста цен.

В пресс-службе Минпромторга заявили газете, что примут эти данные во внимание. «Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей», — отметили в ведомстве.