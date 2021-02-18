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Ретейлеры предупредили о росте цен на непродовольственные товары

Это произойдет из-за резкого подорожания контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом, считает АКОРТ. По мнению экспертов, больше всего подорожают бытовая техника и электроника — на 20%
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о возможном росте цен на непродовольственные товары, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации в Минпромторг.

В ассоциации считают, что это произойдет из-за подорожания контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом. По данным ретейлеров, цена контейнерной транспортировки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии в порты Дальнего Востока выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Транспортировка в балтийские порты подорожала в 3,1 раза по сравнению с октябрем 2020-го. То же коснулось и железнодорожных поставок.

АКОРТ в письме Минпромторгу просит ведомство учитывать стоимость логистики при анализе динамики цен на товары у ретейлеров. В ассоциации не уточнили, когда и насколько следует ожидать роста цен.

В пресс-службе Минпромторга заявили газете, что примут эти данные во внимание. «Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей», — отметили в ведомстве.

Морские перевозки между США и Китаем вызвали рост цен на товары в России
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Как сообщил «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, некоторые импортные товары уже подорожали, в первую очередь это коснулось бытовой техники и электроники. Цена на нее выросла на 10%. При этом, считает Карпов, повышение стоимости логистики носит временный характер, и ситуация стабилизируется в течение полугода.

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Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, включает в том числе Samsung, LG, Whirlpool) Антон Гуськов отметил, что Россия импортирует из КНР и Юго-Восточной Азии не только электронику, но и комплектующие для крупной бытовой техники, которую производят внутри страны. Он не исключил, что подорожание так или иначе коснется всех товаров.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отметила, что у розничных продавцов есть запасы на складах, но они закончатся через пару месяцев. Эксперт допустила, что после этого бытовая техника и электроника подорожают на 20%, а одежда, обувь и игрушки — на 5–7%.

В начале февраля на резкий рост стоимости контейнерных морских перевозок из Юго-Восточной Азии обратили внимание участники рынка в разговоре с РБК. Они сообщили, что в связи с высокой стоимостью фрахта ожидают роста цен на несколько категорий ввозимых товаров. По словам исполнительного директора diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрея Тарасова, электроника и бытовая техника могут подорожать на 2–3%. Основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов сообщил, что компания уже получает межсезонную обувь и коллекции весна—лето по более высокой себестоимости, увеличение цен на полке в зависимости от категории товара составит от 2 до 10–20%.

Власти заявили об отсутствии риска роста цен из-за морского фрахта
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В Минэкономразвития после этого заявили, что колебание стоимости морских перевозок существенно не повлияло на цену импортных потребительских товаров в России. По предварительным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе средние импортные цены на основные категории российского импорта по сравнению с декабрем снизились на 4,7%, а по сравнению с январем прошлого года выросли на 3,3%, что ниже уровня инфляции в России — 4,9% в 2020 году, отметили в ведомстве.

Автор
Наталия Анисимова
товары стоимость электроника бытовая техника АКОРТ
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